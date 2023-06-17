الإثنين.. "قراءة التاريخ من خلال المسكوكات" فى ندوة ببيت السنارى

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي، بالتعاون مع مبادرة "سيرة القاهرة"، ندوة مفتوحة للجمهور بعنوان "ضُرب في مصر.. قراءة التاريخ من خلال المسكوكات"، للباحث محمد عبدالحميد الملاح، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء يوم الإثنين الموافق 19 يونيو الجاري، بمقر بيت السنارى الأثري بالسيدة زينب.

تركز الندوة على توضيح أهمية المسكوكات كمصدر للتأريخ وذلك من خلال تحليل بعض النماذج، للتعرف على الفترات الزمنية والثقافات والحضارات التي أنتجتها، كما تسلط الندوة الضوء على شرح وتفسير طبيعة الرموز والنقوش والنصوص والقيمة الاقتصادية والتطور التقني لهذه المسكوكات.

تأتي هذه الندوة في إطار الاهتمام بنشر الوعي والثقافة، والاهتمام بالتاريخ والتراث، والمساعدة على تعزيز المشاركة وفهم تاريخ الفنون والحرف وتطورها عبر العصور، في ظل التأكيد الدائم على بناء الإنسان المصري، وتزويده بكل متطلبات العصر، وتنمية مهاراته في كل المجالات.

جدير بالذكر أن "سيرة القاهرة" هي مبادرة شبابية مستقلة، تهدف إلى الحفاظ والتعريف والتوعية بتراث وتاريخ وآثار مدينة القاهرة من خلال أوجه وزوايا متعددة.

يعتبر بيت السناري واحدًا من القصور الفخمة الباقية التي تم بناؤها للصفوة، بناه صاحبه إبراهيم كتخدا السناري وأنفق عليه أموالًا طائلة، عرف هذا البيت كأحد ثلاثة بيوت ولكن بيت السناري هو البيت الوحيد الباقى من البيوت، وهو تابع لمكتبة الإسكندرية، ويشهد تنظيم العديد من ورش العمل والفعاليات العلمية والثقافية والفنية به.

ويمثل بيت السناري الأثري أحد أروع أمثلة العمائر السكنية من دور وقصور الأمراء ورجال الدولة الكبار في فترة مهمة من تاريخ مصر، ويتسم بأهمية تاريخية خاصة، حيث ارتبط تاريخه بالحملة الفرنسية على مصر 1798-1801م، فأقام فيه عدد من أعضاء لجنة العلوم والفنون ضمن الحملة، وكانت غالبيتهم من الرسامين والمهندسين.