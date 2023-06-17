السبت 17 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الإثنين.. "قراءة التاريخ من خلال المسكوكات" فى ندوة ببيت السنارى

ضُرب في مصر.. قراءة
ضُرب في مصر.. قراءة التاريخ من خلال المسكوكات

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي، بالتعاون مع مبادرة "سيرة القاهرة"، ندوة مفتوحة للجمهور بعنوان "ضُرب في مصر.. قراءة التاريخ من خلال المسكوكات"، للباحث محمد عبدالحميد الملاح، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء يوم الإثنين الموافق 19 يونيو الجاري، بمقر بيت السنارى الأثري بالسيدة زينب.

تركز الندوة على توضيح أهمية المسكوكات كمصدر للتأريخ وذلك من خلال تحليل بعض النماذج، للتعرف على الفترات الزمنية والثقافات والحضارات التي أنتجتها، كما تسلط الندوة الضوء على شرح وتفسير طبيعة الرموز والنقوش والنصوص والقيمة الاقتصادية والتطور التقني لهذه المسكوكات.

تأتي هذه الندوة في إطار الاهتمام بنشر الوعي والثقافة، والاهتمام بالتاريخ والتراث، والمساعدة على تعزيز المشاركة وفهم تاريخ الفنون والحرف وتطورها عبر العصور، في ظل التأكيد الدائم على بناء الإنسان المصري، وتزويده بكل متطلبات العصر، وتنمية مهاراته في كل المجالات.

جدير بالذكر أن "سيرة القاهرة" هي مبادرة شبابية مستقلة، تهدف إلى الحفاظ والتعريف والتوعية بتراث وتاريخ وآثار مدينة القاهرة من خلال أوجه وزوايا متعددة.

يعتبر بيت السناري واحدًا من القصور الفخمة الباقية التي تم بناؤها للصفوة، بناه صاحبه إبراهيم كتخدا السناري وأنفق عليه أموالًا طائلة، عرف هذا البيت كأحد ثلاثة بيوت ولكن بيت السناري هو البيت الوحيد الباقى من البيوت، وهو تابع لمكتبة الإسكندرية، ويشهد تنظيم العديد من ورش العمل والفعاليات العلمية والثقافية والفنية به.

ويمثل بيت السناري الأثري أحد أروع أمثلة العمائر السكنية من دور وقصور الأمراء ورجال الدولة الكبار في فترة مهمة من تاريخ مصر، ويتسم بأهمية تاريخية خاصة، حيث ارتبط تاريخه بالحملة الفرنسية على مصر 1798-1801م، فأقام فيه عدد من أعضاء لجنة العلوم والفنون ضمن الحملة، وكانت غالبيتهم من الرسامين والمهندسين.

مكتبة الاسكندرية سيرة القاهرة بيت السناري ض رب في مصر قراءة التاريخ من خلال المسكوكات أهمية المسكوكات ندوة مفتوحة

الأكثر قراءة

ضبط 27 طن قمح محلى و28 عبوة أدوية بيطرية بالغربية

"جوز حمام" ينهي حياة طفل على يد صديقه بالدقهلية

"مصر للطيران" تسير 17 رحلة إلى الأراضى المقدسة لنقل حجاج بيت الله اليوم

شعبة الدواجن: القيادة السياسية تسعى جاهدة لتقليل استيراد الأعلاف

"ضربني ليلة الفرح".. سيدة ترفع دعوى خلع ضد زوجها

محافظ أسيوط: استقبال 125 ألف طن قمح بالشون والصوامع حتى اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

لمنع سوء التقدير.. لتعزيز قدرة أمريكا على التفوق على الصين

سارة شريف

عملية «ماجورى»

صفاء النجار

لقاء مع عالم كارتييه «4-5»

ماجد حبته

الوفد الإفريقى فى أوكرانيا

د.كريمة الحفناوى

الحوار الوطنى.. والرعاية الصحية

محمد عبدالعزيز

بين الأهلى والزمالك.. ما صنع الأغبياء

بسنت حسن

المختطف

لواء. محسن الفحام

الحوار.. والبرلمان

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يقمع وقفة ضد تهجير عائلة فلسطينية قسرًا من منزلها بالقدس

الاحتلال يقمع وقفة ضد تهجير عائلة فلسطينية فى القدس

فوضى الدم.. لماذا ترتفع الجرائم فى «البلدات العربية» بإسرائيل؟