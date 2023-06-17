الثلاثاء.. صالون العين الثقافي يناقش "ترددات" مينا ناجي

يشهد صالون العين الثقافي، مناقشة المجموعة القصصية "ترددات" للكاتب مينا ناجي، بمقر دار العين للنشر، في تمام الساعة السادسة مساء يوم الثلاثاء المقبل، على أن يناقش المجموعة الكاتب نائل الطوخي، وكانت قد شاركت في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، التي عقدت خلال الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير 2023.

تعكس مجموعة "تردُّدَات" للكاتب مينا ناجي أسئلة ذاتيّة واجتماعيّة عبر تتبعها خيطًا مشتركًا بين قِصَصها السِت، هو حالة 'التردُّد'، التي تظهر في شكل هواجس وتفكير مُفرِط عند أبطالها.

هؤلاء الأبطال يمثلون، كما يشير أحد معاني العنوان، 'ترددات' موجيّة مختلفة في محيط إنساني واحد هو مدينة القاهرة المعاصرة، يتشابكون فيه مع ما حولهم عبر قرارات غير اعتياديّة، إذ يعاود مؤلف روايتي "مَدينة الشَمْس" (2020) و"بلا أجنِحة" (2016)، ومجموعة "الجندبُ يَلهو حُرًا في شوارع القاهرة" (2013)، ليتردَّد على موضوعات تُشكّل العناصر الأساسيّة في أعماله، مثل موضوع "الحُب" و"العلاقات الإنسانيّة" و"المعاناة النفسيّة والوجوديّة" و"الأحلام".

مينا ناجي، كاتب ومترجم، يعمل بشكل حُر بمجال الصحافة الثقافيّة والترجمة، صدر له حتى الآن، 7 كتب أدبيّة تتنوَّع بين الرواية والقصّة والشِعر والسرد الذاتي أحدثها مجموعته القصصيّة "تردُّدَات" (2023)، وكتابه السردي "33: عن الفَقد والرُهاب" (2021)، الذي حاز على منحتين أدبيّتين من مؤسسة "آفاق" و"مفردات"، كما قام بترجمة كتاب "ضد الابتزاز المزدوج" للفيلسوف سلافوي جيجك (2022)، وهو مقالات فكريّة-سياسيّة عن أزمة اللاجئين والإرهاب، وقد حاز على جائزة الدولة التشجيعيّة في الترجمة لعام 2022.

بجانب تلك الأعمال، نشر مينا ناجي نصوصًا أدبيّة ومقالات متنوعة في العديد من الصحف والمواقع مثل: "الجمهوريّة"، "القبس الكويتيّة"، "الأخبار اللبنانيّة"، "شباب السفير"، "معهد جُوته"Arablit" ،"Revue & Corrigée وغيرها.