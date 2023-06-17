على جمعة لـ"الشاهد": 30 يونيو مثل فتح مكة لأنهما يشتركان فى البداية الجديدة لعصر جديد

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق: “وصفت 30 يونيو بأنه مثل فتح مكة، والمشابهة بين 30 يونيو وفتح مكة تأتي في البدء، حيث يعتبر فتح مكة هو بداية عصر جديد، حيث كان يوجد المدينة أولاً ثم المدينة ثانيا، وقد بدأنا المدينة ثانيًا بعد فتح مكة”.

وأضاف الدكتور علي جمعة خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية Extra news، أنه قبل فتح مكة، كان مبنى المدينة على المواطنة، حيث دخل ووجد اليهود ووجد المشركين، ووجد المسلمين، ووجد منافقين، فكون منهم دولة، والمشترك بين هؤلاء الناس هي "المواطنة" أي العلاقة بين المواطن والمدينة، ومن هنا كُتِبت صحيفة المدينة، ومن هنا تأتي المشابهة ليس من خلال تشبيه القاهرة بمكة ، لكن التشبيه بكونهما سيبدآن بداية جديدة لعصر جديد ولذلك سمعنا بالجمهورية الجديدة ، وهي نموذج جديد حدث بعد 30 يونيو، وهذا المقصود بتلك المشابهة.

عن برنامج “الشاهد”

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

يُذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو حتى 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال، وإحسان السيد، ومصطفى متولي.