على جمعة لـ "الشاهد": الإخوان ترجموا 200 كتاب إلى 56 لغة لنشر أفكارهم وجعلها ثقافة عامة

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن الثقافة السائدة التي عمل عليها هي ركوب المؤسسات، حيث كان يوجد مؤسسة تسمى الندوة العالمية للشباب استطاع الإخوان أن يركبوها، كما أنهم ترجموا 200 كتاب إلى 56 لغة، وهي كلها ثقافة إخوانية، وهو ما ساعد على نشر أفكارهم وجعلها ثقافة عامة.

وأضاف الدكتور علي جمعة خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن الغريب هو أن كل هذا المجهود وتلك الأموال والمليارات التي تم إنفاقها تذهب بكلمة طيبة وموعظة حسنة تخرج من قلب صادق.

عن برنامج “الشاهد”

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

يُذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو حتى 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال، وإحسان السيد، ومصطفى متولي.