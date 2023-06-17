الخارجية الروسية تقرر استدعاء السفير الأسترالى جرايم ميهان

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها استدعت السفير الأسترالى جرايم ميهان، الجمعة، وسلمته احتجاجا على قرار كانبيرا بإنهاء عقد إيجار قطعة أرض تتواجد عليها السفارة الروسية الجديدة.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الفضائية مساء الجمعة، عن الوزارة فى بيانها، إن نائب وزير الخارجية الروسى، أندريه رودنكو استدعى السفير الأسترالى فى روسيا، جريم ميهان، واحتج بشدة على قرار الحكومة الأسترالية بشأن إنهاء عقد إيجار قطعة الأرض التى يجرى عليها إنشاء مجمع السفارة الروسية الجديد فى كانبيرا".

وأكدت الخارجية الروسية أن موسكو تعتبر ذلك "خطوة مسيسة بشكل علنى وغير ودية تهدف إلى إلحاق ضرر إضافى بالعلاقات الثنائية، والتى وصلت بسبب تصرفات كانبيرا الرسمية، إلى أدنى مستوياتها فى التاريخ".