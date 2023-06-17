السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

هيئة الإحصاءات الكندية: عدد السكان فى البلاد يتجاوز 40 مليون نسمة

سكان كندا
سكان كندا

تجاوز عدد سكان كندا 40 مليون نسمة وفقا لإعلان هيئة الإحصاءات الكندية، الجمعة، وتستخدم "ساعة السكان" التابعة لوكالة الإحصاء الفيدرالية نموذج لتقدير عدد سكان كندا فى الوقت الفعلي. ووصل العداد إلى علامة 40 مليون قبل الساعة 3 مساء الجمعة.

وقال كبير الإحصائيين بالهيئة الكندية أنيل أرورا فى بيان إعلامي: "هذا معلم مثير لكندا". "إنها إشارة قوية إلى أن كندا لا تزال بلدا ديناميكيا ومرحبا ومليئا بالإمكانيات".

ويبلغ معدل النمو السكانى فى كندا حاليًا 2.7 فى المائة. هذا هو أعلى معدل نمو سنوى منذ عام 1957، عندما كانت كندا فى منتصف فترة ازدهار المواليد بعد الحرب، وفقًا لإحصاءات كندا.

وقال ماتى سيمياتيكى مدير معهد البنية التحتية والأستاذ فى قسم الجغرافيا والتخطيط فى جامعة تورنتو، إن المعلم السكانى يمثل فرصًا وتحديات لكندا.

وأضاف "هذا اعتراف بأننا دولة تنمو منذ بعض الوقت، وأننا دولة تواصل جذب الناس وهى مكان جذاب للقادمين الجدد".

وارتفع متوسط سعر المنزل الكندى المعاد بيعه أربعة أشهر متتالية هذا العام، وفقا لجمعية العقارات الكندية. وبلغ متوسط سعر بيع المنزل فى أبريل - الشهر الذى تتوفر عنه أحدث البيانات - 716 ألف دولار.

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