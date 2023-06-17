على جمعة يكشف لـ "الشاهد": الإخوان ناس ضلالية.. وليس لهم علاقة بالدين

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه لم يتغير بداخله شيئًا نهائيًا بعد حادثة محاولة اغتياله على يد جماعة الإخوان، ولا حتى نفسياً، لم يجد أي تغير بداخله، ومن المحتمل أن الله سبحانه وتعالى قد أنزل عليه السكينة وهذا الثبات الانفعالي.

وأضاف الدكتور علي جمعة خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news: “جاءني ذات مرة شخصاً لم يكن من الإخوان وإنما من أصحاب الرأي، وقالي لي ما بلاش الإخوان دول، قولت له حاضر بلاش”.

وتابع الدكتور علي جمعة: "إن جميع كلامنا هذا عن جماعة الإخوان للأجيال القادمة وللمضللين بهم، والذين يظنون أنهم يستمعون إلى الحق وإلى التقوى، وإلى الورع.. يا إخوانا يا أولادي.. لا.. الإخوان ناس ضلالية فعلاً.. وناس كلما توغلت في معرفتهم، كلما ازددت بعدًا عنهم، لأنهم لا علاقة لهم بالدين، الخوارج بتوع زمان كانوا يسألون في دماء البعوضة، هل هو نجس أم لا، وفي نفس الوقت ذاهب ليقتل سيدنا علي بن أبي طالب باب مدينة العلم، وهو ما يؤكد بأنه يوجد خلل".

وأشار إلى أن عبدالرحمن ابن ملجم قاتل الإمام علي بن أبي طالب هو من تلامذة معاذ بن جبل وكان لديه كُتّاب، أي أنه يوجد خلل لا يوجد بعده خلل، متابعاً: "يا جماعة ليس معنى أن وجدتم شخصًا طيب وحافظ لكتاب الله أن ترموا أنفسكم وتسلموا ديانتكم إليه.. هؤلاء الناس ضالون مضلون، وسيحاسبهم الله في الدنيا قبل الآخرة".