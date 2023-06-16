الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الشاهد.. على جمعة: مرسى رفض التمديد لى مفتيًا للجمهورية قائلًا "على جثتى"

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز و على جمعة

وجه الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، رسالة للدكتور سيف عبدالفتاح أحد المنضمين للإخوان في فترة حكم محمد مرسي.

وقال خلال لقائه الخاص ببرنامج "الشاهد"، مع الاعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "أقول لـ سيف عبدالفتاح تب إلى الله لأنك تعرف أن ما يفعله الإخوان مخالف للشريعة".

وأضاف: "محمد مرسي رفض التمديد لي مفتياً للجمهورية وقال "علي جثتي".

وتابع: "أحد العلماء الأزهريين العراقيين، سألني عن سبب عدم تعاوني مع جماعة الإخوان، فأجبته أنا لا يعنيني الإخوان وكل ما يهمني هو مصر، أي حاجة في مصلحة مصر أنا خدام، فأخبرني أنه أبلغ الجماعة الإرهابية بذلك، وقال عندما يتواصلون معك لا ترفض، وأخبرته أني شخص محب لهذا البلد ولدي تعلق شديد بالوطن".

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