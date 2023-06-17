على جمعة لـ"الشاهد": فوز محمد مرسى بالإنتخابات الرئاسية هزيل وكان على المحك

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، إن النسب التي حصل عليها محمد مرسي بالإنتخابات الرئاسية تشير إلى أن الشعب غير راضٍ على هذا الحال.

وأضاف ادكتور علي جمعة، خلال لقائه الخاص ببرنامج "الشاهد"، مع الاعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة، أن فوز محمد مرسي بالإنتخابات الرئاسية هزيل وكان على المحك.

وأشار إلى أنه من البداية لم يبتلع مسألة تولي جماعة الإخوان الإرهابية للحكم، متابعاً: "كان هناك شخص صاحب ود وهو الدكتور سيف عبدالفتاح، وعندما رأى موقفي السلبي من ثورة 25 يناير، لأنه لايليق بالخروج هكذا لأنه سيكلف البلاد الكثير وسيشعل الفتن والمحن، واختلف معي واتجه إلى التغير وإلى الإخوان ولم ألقاه بعد ذلك، وبعد ذلك خرج لخارج مصر وتشتت أسرته في أنحاء العالم".

وأوضح أن سيف عبد الفتاح اختلف معه بسبب موقفه ورفضه لثورة يناير وبعدها توجه لـ لجماعة الإخوان، متابعاً: "قلت لسيف ميصحش اللى انت بتعمله وقالي لي هو ده الحق".