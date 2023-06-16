الجمعة 16 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الدكتورة دليلة الكرداني بعد حصولها على جائزة الدولة التقديرية: مغرمة بالمعمار

دليلة الكرداني
دليلة الكرداني

قالت الإعلامية منى الشاذلي، إن الدكتورة دليلة الكرداني حصلت على جائزة الدولة التقديرية، وترشيحها بالأساس جاء من جامعة القاهرة كلية الهندسة، لأن الدكتورة دليلة الكرداني تعتبر مثالًا يحتذى به في الهندسة المعمارية والحفاظ على التراث المعماري في مصر.

وعرضت الإعلامية منى الشاذلي، تقرير عن الدكتورة دليلة الكرداني، وهي أستاذة الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، وهي إحدى أبرز الشخصيات التي تركن بصمة في عالم الهندسة المعمارية التراثية في مصر.

وأضح التقرير، أن الدكتورة دليلة الكرداني تقلدت منصب رئيسة لجنة الحفاظ على التراث المعماري لمحافظة بورسعيد منذ عام 2006م، حتى عام 2014م. 

وأشار التقرير إلى أن أهم ما يميز أعمال الكرداني هو الاعتماد على الهوية التاريخية والتراثية المصرية في التصميم، كما أن الهدف الرئيسي للكرداني هو الحفاظ على التراث المعماري المصري ونقله إلى الأجيال القادمة. 

مجهودات كرداني كمهندسة معمارية توجت بحصولها على جائزة الدولة التقديرية في فرع الفنون.

ومن جانبها ، قالت الدكتورة دليلة المعماري، إنه عندما تكوني متربية في بيت تراثي ومدينة جميلة مثل مدينة المنصورة، ستحبين التراث، ومن خلال دراستي للعمارة، درست تاريخ العمارة وكذلك درست في أماكن جميلة،  ثم بعد ذلك جاءت مرحلة السفر واكتشاف كيف تحافظ البلاد الأخرى على تراثها. 

الأكثر قراءة

مواعيد صرف معاشات شهر يوليو 2023 قبل عيد الأضحى المبارك

كان يتناول الغداء.. مصرع سائق سقطت عليه سكينة لودر فى الشيخ زايد

مصرع طفل صدمته سيارة أثناء لهوه أمام منزله بالفيوم

ضبط عامل سرق هاتف فتاة أثناء استقلاله دراجة نارية بحلوان

فضلها عظيم.. متى يبدأ صيام العشر الأوائل من ذي الحجة 2023؟

البرلمان الأوروبى: أوكرانيا تقاتل من أجل أوروبا ولن نتخلى عنها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

عملية «ماجورى»

صفاء النجار

لقاء مع عالم كارتييه «4-5»

ماجد حبته

الوفد الإفريقى فى أوكرانيا

د.كريمة الحفناوى

الحوار الوطنى.. والرعاية الصحية

محمد عبدالعزيز

بين الأهلى والزمالك.. ما صنع الأغبياء

بسنت حسن

المختطف

لواء. محسن الفحام

الحوار.. والبرلمان

د. محمد عفيفي

5 يونيو «2-3»

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يقمع وقفة ضد تهجير عائلة فلسطينية فى القدس

فوضى الدم.. لماذا ترتفع الجرائم فى «البلدات العربية» بإسرائيل؟

إصابات إثر قمع الاحتلال مسيرة ضد الاستيطان فى بيت دجن شرق نابلس