الدكتورة دليلة الكرداني بعد حصولها على جائزة الدولة التقديرية: مغرمة بالمعمار

قالت الإعلامية منى الشاذلي، إن الدكتورة دليلة الكرداني حصلت على جائزة الدولة التقديرية، وترشيحها بالأساس جاء من جامعة القاهرة كلية الهندسة، لأن الدكتورة دليلة الكرداني تعتبر مثالًا يحتذى به في الهندسة المعمارية والحفاظ على التراث المعماري في مصر.

وعرضت الإعلامية منى الشاذلي، تقرير عن الدكتورة دليلة الكرداني، وهي أستاذة الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، وهي إحدى أبرز الشخصيات التي تركن بصمة في عالم الهندسة المعمارية التراثية في مصر.

وأضح التقرير، أن الدكتورة دليلة الكرداني تقلدت منصب رئيسة لجنة الحفاظ على التراث المعماري لمحافظة بورسعيد منذ عام 2006م، حتى عام 2014م.

وأشار التقرير إلى أن أهم ما يميز أعمال الكرداني هو الاعتماد على الهوية التاريخية والتراثية المصرية في التصميم، كما أن الهدف الرئيسي للكرداني هو الحفاظ على التراث المعماري المصري ونقله إلى الأجيال القادمة.

مجهودات كرداني كمهندسة معمارية توجت بحصولها على جائزة الدولة التقديرية في فرع الفنون.

ومن جانبها ، قالت الدكتورة دليلة المعماري، إنه عندما تكوني متربية في بيت تراثي ومدينة جميلة مثل مدينة المنصورة، ستحبين التراث، ومن خلال دراستي للعمارة، درست تاريخ العمارة وكذلك درست في أماكن جميلة، ثم بعد ذلك جاءت مرحلة السفر واكتشاف كيف تحافظ البلاد الأخرى على تراثها.