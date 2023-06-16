الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط عامل سرق هاتف فتاة أثناء استقلاله دراجة نارية بحلوان

سرقة هاتف محمول
سرقة هاتف محمول

كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول منشور مدعوم بصورة على إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، متضمنا تضرر أحد الأشخاص من تعرض شقيقته لسرقة هاتفها المحمول من قِبل شخص يستقل دراجة نارية بمنطقة حلوان في القاهرة.

وبالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه عامل مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان، وأمكن ضبطه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأرشد عن الهاتف المحمول المستولى عليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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