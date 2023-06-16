الجمعة 16 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ناهد السيد: الحياة حلوة تستاهل تتعب عشان تعيشها

ناهد السيد
ناهد السيد

كشف الكاتب الصحفية والشاعرة ناهد السيد، عن تفاصيل كتابها "لالوبا.. حكايتي مع الذئبة الحمراء". 

وقالت خلال لقائها ببرنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "النهار"، مساء اليوم الجمعة، إن آخر فصل في الكتاب تناول أن الله سبحانه وتعالى أرسل لها علاج سمد به جسدها بعد المعاناة مع المرض.

وأضاف أنها الوحيدة التي كانت ضمن تجربة لجامعة القاهرة للعلاج بالخلايا الجذعية، والدراسة أغلقت بعد ذلك، موضحة أنه قبل الدراسة لم يكن هناك أمل في العلاج، وفي هذه الأثناء تم اكتشاف إصابتها بالفشل الكلوي.

وتابعت: "أن قبلت أن أكون تجربة يائسه، أن كده كده موجوعة وفي تعداد الموتي، فقولت أفيد غيري بقي، وتواصلت إن شعري وقع، أن بقول أن رجعت من الموت، كنت خلاص في التراب".

وأكملت: "اكتشفت ان الدنيا حلوة وتستاهل تتعاش، وأن اتبرع لي 65 شخص، مكنتش أعرف منهم غير 10، ولما فوقت حبيت أتعرف عليهم وأشوف ملائكة الرحمة دي اتبرعت ليا ليه".

وأردف: "في الأخر المرض ده نعمة مش ابتلاء بيفهم كل حاجة ولازم تقاوم وانت راضي عشان ربنا أمرك تعيش، والحياة حلوة وتستاهل تعيشها وتتعب عشانها".

مواد متعلقة

"لازم نصدق الرئيس".. الباز: أخطر حاجة على أى إصلاح أن تتعجل نتائجه

الباز: العاصمة الإدارية مخدتش جنيه من الميزانية وأضافت أصولًا للدولة

الباز عن جولة الرئيس السيسى للمشروعات: "حياة الناس بتطور وبتتغير"

صاحب مبادرة اللحمة بـ220 جنيهًا لـ"الباز": "عشان الغلابة تاكل"

الباز: الرئيس السيسى قال لأ بثقة كاملة فى وجه صندوق النقد

الرئيس السيسى يوجه بتبطين مجرى السيل فى المعادى وإنشاء ممشى للمواطنين

20 مهارة يجب أن تتوافر فى الباحثين عن عمل

الرئيس السيسى: يجب عمل تجارب التحميل على الكبارى مرتين

الأكثر قراءة

مواعيد صرف معاشات شهر يوليو 2023 قبل عيد الأضحى المبارك

كان يتناول الغداء.. مصرع سائق سقطت عليه سكينة لودر فى الشيخ زايد

مصرع طفل صدمته سيارة أثناء لهوه أمام منزله بالفيوم

ضبط عامل سرق هاتف فتاة أثناء استقلاله دراجة نارية بحلوان

فضلها عظيم.. متى يبدأ صيام العشر الأوائل من ذي الحجة 2023؟

البرلمان الأوروبى: أوكرانيا تقاتل من أجل أوروبا ولن نتخلى عنها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

عملية «ماجورى»

صفاء النجار

لقاء مع عالم كارتييه «4-5»

ماجد حبته

الوفد الإفريقى فى أوكرانيا

د.كريمة الحفناوى

الحوار الوطنى.. والرعاية الصحية

محمد عبدالعزيز

بين الأهلى والزمالك.. ما صنع الأغبياء

بسنت حسن

المختطف

لواء. محسن الفحام

الحوار.. والبرلمان

د. محمد عفيفي

5 يونيو «2-3»

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يقمع وقفة ضد تهجير عائلة فلسطينية فى القدس

فوضى الدم.. لماذا ترتفع الجرائم فى «البلدات العربية» بإسرائيل؟

إصابات إثر قمع الاحتلال مسيرة ضد الاستيطان فى بيت دجن شرق نابلس