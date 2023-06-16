ناهد السيد: الحياة حلوة تستاهل تتعب عشان تعيشها

كشف الكاتب الصحفية والشاعرة ناهد السيد، عن تفاصيل كتابها "لالوبا.. حكايتي مع الذئبة الحمراء".

وقالت خلال لقائها ببرنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "النهار"، مساء اليوم الجمعة، إن آخر فصل في الكتاب تناول أن الله سبحانه وتعالى أرسل لها علاج سمد به جسدها بعد المعاناة مع المرض.

وأضاف أنها الوحيدة التي كانت ضمن تجربة لجامعة القاهرة للعلاج بالخلايا الجذعية، والدراسة أغلقت بعد ذلك، موضحة أنه قبل الدراسة لم يكن هناك أمل في العلاج، وفي هذه الأثناء تم اكتشاف إصابتها بالفشل الكلوي.

وتابعت: "أن قبلت أن أكون تجربة يائسه، أن كده كده موجوعة وفي تعداد الموتي، فقولت أفيد غيري بقي، وتواصلت إن شعري وقع، أن بقول أن رجعت من الموت، كنت خلاص في التراب".

وأكملت: "اكتشفت ان الدنيا حلوة وتستاهل تتعاش، وأن اتبرع لي 65 شخص، مكنتش أعرف منهم غير 10، ولما فوقت حبيت أتعرف عليهم وأشوف ملائكة الرحمة دي اتبرعت ليا ليه".

وأردف: "في الأخر المرض ده نعمة مش ابتلاء بيفهم كل حاجة ولازم تقاوم وانت راضي عشان ربنا أمرك تعيش، والحياة حلوة وتستاهل تعيشها وتتعب عشانها".