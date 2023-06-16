الجمعة 16 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| يسرى عزام يروى قصة الحجر الأسود وسبب تسميته بالأسعد (فيديو)

الشيخ يسري عزام
الشيخ يسري عزام

قال الشيخ يسري عزام، إمام وخطيب مسجد عمرو بن العاص، إن الحجر الأسود أو الأسعد كان أبيض من الثلج نزل من الجنة، ووضع في مكانه الذي هو فيه الآن، واسود الحجر من ذنوب بني آدم.

وأضاف “عزام”، اليوم الجمعة، خلال برنامج "نبي الرحمة" المذاع عبر قناة "الناس"، أنه في يوم ولادة السيدة فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، اختصم أهل مكة فيما بينهم فيمن يضع الحجر الأسود في مكانه، فمن يحظى من العرب ومن القبائل المكية من يقوم بوضع الحجر، وفي وسط هذا النزاع والخلاف فيما بينهم فخرج واحد منهم وقال نحكم أول من يمر بنا، فكان أول من مر بهم هو الرسول الكريم.

وأوضح عزام أن الرسول أشار على القبائل المكية وعلى أشراف مكة وقريش أن يوضع الحجر في وسك رداء، فقالم الرسول بخلع ردائه ووضعه على الأرض ووضع الحجر في وسط الرداء وقال لهم كل قبيلة تحمل بطرف من أطراف الرداء، وبهذا كل القبائل العربية المكية ساهموا في وضع الحجر في مكانه.

 

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

 

الحجر الأسعد الحجر الاسود قناة الناس نبي الرحمة سبب تسميته بالحجر الأسعد بالأسود

الأكثر قراءة

أهالى الإسكندرية يتحدثون.. 48 ساعة شاهدة على الافتتاحات الكبرى فى عروس البحر

مواعيد صرف معاشات شهر يوليو 2023 قبل عيد الأضحى المبارك

فيتول العالمية تتطلع لتوسعة نشاطها فى مصر للاستفادة من مقومات المركز الإقليمى للطاقة

بعد زيارة الرئيس السيسى.. "الدستور" تحاور نزلاء دار المسنين بقرية الأبعادية

الملا يبحث مع بيكرهيوز العالمية خطط خفض الكربون والحد من الانبعاثات

ضبط 6 محاولات تهرب جمركي لأسلحة وأجهزة اللاسلكية وسبائك ذهبية بجمارك سفاجا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

عملية «ماجورى»

صفاء النجار

لقاء مع عالم كارتييه «4-5»

ماجد حبته

الوفد الإفريقى فى أوكرانيا

د.كريمة الحفناوى

الحوار الوطنى.. والرعاية الصحية

محمد عبدالعزيز

بين الأهلى والزمالك.. ما صنع الأغبياء

بسنت حسن

المختطف

لواء. محسن الفحام

الحوار.. والبرلمان

د. محمد عفيفي

5 يونيو «2-3»

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يقمع وقفة ضد تهجير عائلة فلسطينية فى القدس

فوضى الدم.. لماذا ترتفع الجرائم فى «البلدات العربية» بإسرائيل؟

إصابات إثر قمع الاحتلال مسيرة ضد الاستيطان فى بيت دجن شرق نابلس