قناة الناس| يسرى عزام يروى قصة الحجر الأسود وسبب تسميته بالأسعد (فيديو)

قال الشيخ يسري عزام، إمام وخطيب مسجد عمرو بن العاص، إن الحجر الأسود أو الأسعد كان أبيض من الثلج نزل من الجنة، ووضع في مكانه الذي هو فيه الآن، واسود الحجر من ذنوب بني آدم.

وأضاف “عزام”، اليوم الجمعة، خلال برنامج "نبي الرحمة" المذاع عبر قناة "الناس"، أنه في يوم ولادة السيدة فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، اختصم أهل مكة فيما بينهم فيمن يضع الحجر الأسود في مكانه، فمن يحظى من العرب ومن القبائل المكية من يقوم بوضع الحجر، وفي وسط هذا النزاع والخلاف فيما بينهم فخرج واحد منهم وقال نحكم أول من يمر بنا، فكان أول من مر بهم هو الرسول الكريم.

وأوضح عزام أن الرسول أشار على القبائل المكية وعلى أشراف مكة وقريش أن يوضع الحجر في وسك رداء، فقالم الرسول بخلع ردائه ووضعه على الأرض ووضع الحجر في وسط الرداء وقال لهم كل قبيلة تحمل بطرف من أطراف الرداء، وبهذا كل القبائل العربية المكية ساهموا في وضع الحجر في مكانه.

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