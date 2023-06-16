الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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والدة محمد حمزة: كتب ورقة وهو صغير بأنه سيصبح بطلًا فى سلاح الشيش

محمد حمزة
محمد حمزة

قال محمد حمزة، لاعب المنتخب الوطني لسلاح الشيش، والفائز بذهبية الشيش، إنه حاصل على بكالوريوس الهندسة قسم الميكانيكا، من واحدة من الجامعات ذات الأسماء القيمة في الولايات المتحدة الأمريكية، لافتاً إلى أن دراسته منذ اليوم الأول كانت أهم شيء بالنسبة له.

وأضاف محمد حمزة خلال لقائه ببرنامج "معكم" المذاع عبر فضائية cbc، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي: أعتبر سلاح الشيش هواية، لكنني أعطيه وقتًا كبيرًا لكنني عندما كنت صغيرًا كنت أحب الرياضيات والفيزياء، وكان لدي حلم بأن أصبح مهندسًا، معقبًا: "شغفي في الدراسة جعلني أضغط على نفسي وأنظم وقتي ما بين الدراسة وما بين السلاح".

وأوضح أنه معتاد على التحدي، متابعاً: "أحب السلاح وفي نفس الوقت أحب الهندسة، وقد كان التخرج بعد المباراة بأسبوعين".

من جانبها قالت والدة محمد حمزة، إن محمد كان لديه حلم منذ أن كان في الـ 12 من عمره، وحققه وهو في الـ 15 من عمره، لافتة إلى أنه كان يريد دخول واحدة من جامعات القمة في أمريكا ويريد أن يلعب في الألعاب الأولمبية، متابعة: "كان كاتب ورقة كاتب فيها أهدافه، وسبحان الله ربنا حقق له الذي كتبه".  

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