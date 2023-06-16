الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد حمزة يكشف تفاصيل لحظة فوزه بذهبية الشيش

محمد حمزة
محمد حمزة

كشف محمد حمزة، لاعب المنتخب الوطني لسلاح الشيش، والفائز بذهبية الشيش، تفاصيل المباراة النهائية، قائلًا: "كنت أعلم وأنا داخل المباراة، بأنني سأقابل في النهائي بطل أوليمبياد طوكيو". 

وأضاف محمد حمزة خلال لقائه ببرنامج "معكم" المذاع عبر فضائية cbc، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي: "دخلت المباراة النهائية لأنني كنت قد دخلت عددا كبيرا من المباريات قبلها".

وأشار إلى أنه كان يمتلك روحا وشغفا كبيرا في أن يلعب النهائي ، لتكون فرصة أن أظهر التعب والمجهود الكبير الذي بذلته، لافتاً إلى أن بطل طوكيو الذي لعبت معه المباراة النهائية كانت هي المرة الأولى الذي ألعب معه فيها في البطولة الفردية، لكنني لعبت معه أكثر من مرة في الفرق، لكن بطولة الفرق مختلفة تماماً عن الفردي. 

وتابع: "لم أشعر بالفوز إلا بعد اللمسة الخامسة عشرة، وشعرت بفرحة كبيرة ونظرت إلى السماء وقلت الحمد لله أخيرًا عملتها.. مكنتش مصدق إني كسبت". 

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