الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عبد المنعم سعيد: مصر عاشت فوضى كبيرة بعد 25 يناير 2011

عبد المنعم سعيد
عبد المنعم سعيد

قال الكاتب والمفكر السياسي، عبد المنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، إن أصل السياسة في أي مجتمع أو دولة هو ما يحدث في الداخل، لافتًا إلى أن الأمر هو نفسه بالنسبة لمصر أيضا، وبالرجوع إلى الوراء فإن البلد في 25 يناير دخلت في حالة من الفوضى، حيث يوجد جماهير كثيرة في الشارع لا تريد الخروج منه.

وأضاف عبد المنعم سعيد خلال لقائه ببرنامج "ثم ماذا حدث" الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت، عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أنه كان يوجد حالة من الفوضى الكبيرة جدًا، لافتًا إلى أن هذه الفوضى كانت من خلال ثلاثة اتجاهات كلها أثرت على مصر.

وأوضح أن الجماعة الإرهابية سيطرت على الشارع المصري بعد 25 يناير.

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