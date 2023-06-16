الجمعة 16 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عبدالمنعم سعيد: التيار الإصلاحي ظهر بمشروع وطني قوي بعد 30 يونيو

عبدالمنعم سعيد
عبدالمنعم سعيد

قال الكاتب والمفكر السياسي، عبدالمنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، إن مصر دولة كبيرة في العالم أيًا كان الوضع التي تتواجد فيه، لافتًا إلى أن مصر ذو مركز مهم في الإقليم.

وأضاف الدكتور عبدالمنعم سعيد، خلال لقائه ببرنامج "ثم ماذا حدث" الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن الدولة المصرية مدينة للمستشار عدلي منصور، حيث أن خارطة الطريق تقود إلى تعديل الدستور، بالإضافة إلى تشكيل وزارة جديدة مشكلة من مجموعة من الإصلاحيين، مؤكدًا أن القوات المسلحة في هذا التوقيت بدأت في أن تكون حارسة على أمن مصر وحرصها على مواجهة العمليات الإرهابية، خاصة بعد الذي حدث في رابعة. 

وأوضح أن العالم الغربي تصور نظرة خاطئة ميكانيكية لفكرة الديمقراطية، وهي أنه طالما مرسي فاز بعدد معين فإن ذلك يسمى بالقيادة الشرعية وأن يأخذ فرصته في إغراق البلد، مؤكدًا أن الوضع بعد ثورة 30 يونيو شهد اشتباكاً في الخارج. 

وأشار إلى أن أمريكا تعتقد أن 60% من دول العالم غير شرعية، لافتاً إلى التيار الإصلاحي ظهر بمشروع وطني قوي بعد 30 يونيو. 

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