صاحب مبادرة اللحمة بـ220 جنيهًا لـ"الباز": "عشان الغلابة تاكل"

كشف علي حمد، صاحب مبادرة لطرح اللحوم بأسعار مخفضة، عن تفاصيل المبادرة للتخفيف عن المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، مساء اليوم الجمعة: "المبادرة عشان خاطر الغلابة تاكل".

وأضاف أنه عندما يبيع بسعر 220 جنيها لا يخسر وأخذ هامش ربح معقولا، متابعاً: "مببعش زي ما الناس يتبيع، وفي نفس الوقت بكسب، بس برضي بالقليل، ومكانا في البحيرة على كوبري المحمودية".

وتابع: "كل يوم بدبح دبيحتين، وبيخلصوا، ومفيش جزارين جنبي شغالين، قفلوا، وأنا بقالي أسبوعين ومكمل إن شاء الله".