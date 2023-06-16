الجمعة 16 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز: الرئيس السيسى قال لأ بثقة كاملة فى وجه صندوق النقد

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

علق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، على حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن سعر الصرف والتعويم.

 وقال "الباز"، خلال تقديم برنامجه "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار"، مساء اليوم الجمعة: "كله قال خلال الفترة اللى فاتت التعويم جاي، وفي أكثر من تعويم، ومصر خضعت لشروط صندوق النقد الدولي، والدولار هيوصل 50 جنيهًا والكلام ده".

وأضاف أن الرئيس السيسي عندما تطرق لهذا الموضوع أكد أنه عندما يصل الأمر للأمن القومي والتأثير على حياة المواطنين لن يتم تمرير مثل هذا القرار.

وتابع: "الرئيس قال لأ بشكل واضح جدًا وبيعلنها لصندوق النقد الدولي، وده في لحظة إن البلد خاضعة، إحنا إللى رايحين لصندوق النقد، ووارد نيجي في لحظة ونقول له لا، لأن الأمر بقي أمن قومي، ولأن كيلو اللحمة بقي 300 جنيه طب لو الدولار زاد هيبقي بـ600 جنيه".

وأكمل: "كلام الرئيس هنا مش طمأنة.. لأ، ثقة كاملة في هذا الرجل إن الحاجة دي هتمس الأمن القومي بتاعي، فأنا هقول لأ للصندوق وهقول لأ لأي حد هيأثر.. قالك إحنا مرنين آه، بس مش هنوصل الدنيا لخراب".

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