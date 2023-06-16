الجمعة 16 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"لازم نصدق الرئيس".. الباز: أخطر حاجة على أى إصلاح أن تتعجل نتائجه

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

علق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير لجريدة الدستور، على حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع أحد الشباب في زيارته الأخيرة للبحيرة، حيث وجه الشاب سؤال للرئيس قائلاً: "عاوز أطمن على المستقبل".

وقال "الباز"، خلال تقديم برنامجه "آخر النهار"، والمُذاع عبر فضائية "النهار"، مساء اليوم الجمعة،: "الشباب بتقولك طمنا على المستقبل، طب ما إحنا عندنا مشروعات الدلتا بتضيف للرقعة الزراعية 2 مليون فدان، فأكيد هتلاقي شغل، هو ده اللي الناس محتاجة تصدقه عشان هي بتسمعه كتير".

وأضاف أن الرئيس السيسي نوه بألا يقتنع بما يقال على السوشيال ميديا، ولكن لابد أن نقتنع بذلك، متابعاً: "أخطر حاجة على أي إصلاح إن الناس تتعجل نتائجه، والنتائج قادمة إن شاء الله والأزمة هتعدي".

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