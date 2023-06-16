المصرى يفوز على الداخلية وديًا استعدادًا لفيوتشر

فاز فريق نادي المصري على مضيفه فريق الداخلية بهدفين دون رد في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب اتحاد الشرطة بالعباسية، وذلك ضمن سلسلة المباريات الودية التي يخوضها المصري استعدادا لمباراته بنصف نهائي كأس الرابطة التي تجمعه بنظيره فريق فيوتشر والمقررة إقامتها في الرابع والعشرين من يونيو الجاري.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف بعد شوط قوي من كلا الفريقين، خاصة المصري الذي سيطر على منطقة وسط الملعب وواصل المصري ضغطه المكثف خلال الشوط الثاني والذي شهدت دقائقه الأخيرة إحراز النسور الخضر هدفين متتاليين سجلهما حسن علي وإسلام أبوسليمة في الدقيقتين الثامنة والثلاثين والثالثة والأربعين على الترتيب لتنتهي المباراة بفوز المصري بهدفين دون رد.

وكان فريق المصري قد فاز في أولى مبارياته الوديه بالأمس على نظيره الزمالك بهدفين مقابل هدف.

يذكر أن فريق المصري يحتل المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة.