الجمعة 16 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باحث: تم تضخيم أزمة الهجرة رغم الحاجة الاقتصادية لجهود المهاجرين فى أوروبا

المهاجرين
المهاجرين

أوضح رامي خليفة العلي، باحث في الفلسفة السياسية بجامعة باريس، أسباب الاندفاع البريطاني تجاه المهاجرين، وكيف يمكن توقع تعامل الجانب الأوروبي مع أزمة المهاجرين بالنظر لموقف بريطانيا، قائلاً: "إن هناك عدة نقاط تميز التجربة البريطانية أو المعالجة البريطانية، وهي تتفق في بعض جوانبها مع ما يحدث في أوروبا وهو التوجه اليميني الذي يسعى إلى محاولة زرع الخوف لتحقيق مكاسب سياسية خاصة مع وجود حزب المحافظين الذي بدأ يأخذ منحنى أكثر يميني من خلال السنوات القليلة الماضية". 

وأضاف أن بريطانيا وكذلك عدد من الدول الأوروبية بحاجة إلى العمالة، لافتًا إلى أن هذه العمالة وهذه الهجرة غير الشرعية تمثل رافدًا أساسياً للاقتصاد، مضيفًا أنه تم تضخيم أزمة الهجرة رغم الحاجة الاقتصادية لجهود المهاجرين. 

وأوضح أنه يوجد انقسام بين اليمين واليسار بأوروبا بشأن معالجة قضية الهجرة.


 

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يوجه بتبطين مجرى السيل فى المعادى وإنشاء ممشى للمواطنين

مشرف كوبرى طه حسين: ارتفاع الكوبرى لـ50 مترا كان تحديًا عظيمًا

الباز: الرئيس السيسى قال لأ بثقة كاملة فى وجه صندوق النقد

فوضى الدم.. لماذا ترتفع الجرائم فى «البلدات العربية» بإسرائيل؟

أهالى الإسكندرية يتحدثون.. 48 ساعة شاهدة على الافتتاحات الكبرى فى عروس البحر

نقيب التمريض تستعرض خطة النهوض بالمهنة بمشاركة النقابات الطبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

عملية «ماجورى»

صفاء النجار

لقاء مع عالم كارتييه «4-5»

ماجد حبته

الوفد الإفريقى فى أوكرانيا

د.كريمة الحفناوى

الحوار الوطنى.. والرعاية الصحية

محمد عبدالعزيز

بين الأهلى والزمالك.. ما صنع الأغبياء

بسنت حسن

المختطف

لواء. محسن الفحام

الحوار.. والبرلمان

د. محمد عفيفي

5 يونيو «2-3»

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

فوضى الدم.. لماذا ترتفع الجرائم فى «البلدات العربية» بإسرائيل؟

إصابات إثر قمع الاحتلال مسيرة ضد الاستيطان فى بيت دجن شرق نابلس

الاحتلال يواصل تجريف أراضى الفلسطينيين جنوب قلقيلية