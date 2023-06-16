الجمعة 16 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس السيسى: يجب عمل تجارب التحميل على الكبارى مرتين

جريدة الدستور

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، أعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الرئيسية بالقاهرة الكبرى.

وخلال الجولة استمع الرئيس السيسي لشرح المهندسين المشرفين علي مشروعات الطرق والكباري.

وتساءل الرئيس السيسي عن أعمال التحميل الخاصة بالكباري، قائلاً: "هتحطوا وزن قد إيه؟، ليرد المهندس المشرف: "تم عمل تجارب التحميل بناء على تعليمات سيادتك بخبراء من جامعتي القاهرة وعين شمس، كأكبر الجامعات للجودة وعمل فحص على الكوبري، وإن شاء الله طبقاً لمعايير الجودة والتعاقد مع 3 معامل خارجية للوصول لنتائج منشودة، لأن هذا العمل فريد وعظيم ومنقدرش منديش له أقل من حجمه".

وتابع: “كل عربيات الخرسانة بيتم عمل مراقبة جودة عليها، من قبل ما تخرج من العمل، ويتم قياس درجة الحرارة قبل الصب، والحديد، وأخذ عينات علي الحديد والصاج”.

ليعلق الرئيس السيسي: "على كل حال أن مطمئن لأن إحنا بنعمل ده لينا، والناس عشان تبقى مطمئنة وهي ماشية على الكوبري، لازم نعمل تجارب الأداء والتحميل مرتين".

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