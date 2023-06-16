الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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صحفى بريطانى: خطة ترحيل اللاجئين من بريطانيا ساذجة ولن يكتب لها النجاح

اللاجئون
اللاجئون

قال روبرت فوكس، الكاتب الصحفي، إن أزمة اللاجئين في العالم لا تعتبر مسؤولية فرد واحد أو حكومة واحدة فقط، والأمر ليس سهلًا فليس بالإمكان توجيه الاتهام أو تحميل المسؤولية لجهة واحدة فقط.

وأضاف روبرت فوكس خلال لقائه ببرنامج “10 داونينج ستريت”، عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن تحميل الاتهامات أو المسؤولية لجهة بعينها، ليس بالإمكان حلها، لأنها تعتبر ظاهرة تاريخية ، فإذا نظرنا إلى عدد البشر في عام 1951م، وعدد اللاجئين نتيجة الحرب العالمية الثانية، ونتيجة الحروب في آسيا وإفريقيا، لكن معاهدة 1951 لم تتوقع بأنه سيكون حجم الكارثة في الواقع بالشكل الذي نراه الآن، فقد تفتت إمبراطوريات، وتخلت دول مثل فرنسا والبرتغال وإسبانيا عن مستعمراتها السابقة، وإذا تحدثنا عن دول بحجم الهند، وعن عدد البشر في إفريقيا، فإن الدول الاستعمارية السابقة ليس بإمكانها تحمل تلك المسؤوليات، ولذلك لا بد من تطوير الإطار القانوني والأخلاقي للاتفاقيات بطريقة نصبح بإمكاننا أن نحمل الدول كأفراد وكمجموعة بأن تتحمل مسؤولياتها. 

وأوضح أنه يجب تطوير الأطر القانونية والتنظيمية للتعامل مع ملف الهجرة، لافتاً إلى أن ملف المهاجرين أصبح ككرة القدم يلعب به السياسيون حسب مصالحهم.

وأكد أن خطة ترحيل اللاجئين من بريطانيا ساذجة ولن يكتب لها النجاح.

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