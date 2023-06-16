20 مهارة يجب أن تتوافر فى الباحثين عن عمل

استعرض برنامج "مصر تستطيع"، مع الإعلامي أحمد فايق، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الجمعة، تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي.

وقال الإعلامي أحمد فايق، إن هناك 20 مهارة عالمية أساسية لابد أن تتوافر في الباحثين عن فرص العمل، ولابد الاستعداد لها من الآن.

وأضاف أن الـ20 مهارة هي التي ستؤهلنا للوظائف في الفترة المقبلة، وهي التفكير التحليلي، التفكير الإبداعي، المرونة وخفة الحركة، الدافع والوعي الذاتي، الفضول والتعلم، محو الأمية التكنولوجية.

وتابع القيادة والتأثير الاجتماعي، الجودة، إدارة الموهبة، توجيه الخدمة، إدارة المواهب والعمليات والبيانات الضخمة، التصميم، وتعدد اللغات، التدريس، والتوجيه والبرمجه، التسويق والإعلام، الأمن السيبراني، والشبكات، الإشراف البيئي، البراعة اليدوية، التحمل والدقة.

وأوضح أن التفكير التحليلي هي المهارة الأساسية المطلوبة، وبعدها التفكير الإبداعي، وبعدهم الذكاء الاصطناعي، طبقاً للتحليلات المستقبلية بداية من 2027.