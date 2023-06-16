إصلاح كسر بماسورة مياه بقرية المحرص بمركز ملوى فى المنيا

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بسرعة التعامل مع المشكلة التى تسببت في كسر ماسورة مياه بقرية المحرص التابعة لمجلس قروي قلندول بمركز ملوي جنوب المحافظة، إلى جانب إزالة الآثار المترتبة على عمليات الإصلاح.

وعلى الفور تم إصلاح الكسر، واتخاذ الإجراءات اللازمة وإزالة أسباب الشكوى، وجار حالياً عمل اختبار خط المياه بالقرية، وعقب فترة الاختبار سوف تقوم الوحدة المحلية بأعمال الردم، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وعودة انضباط الحركة المرورية، وسير المارة من المواطنين وأصحاب المركبات.

من جانبه، أكد اللواء أركان حرب أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، أن سرعة الاستجابة إلى شكوى أهالى قرية المحرص يأتى ضمن عمل منظومة الشكاوى بالمحافظة بمتابعة وتوجيهات المحافظ، من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، وضرورة التواصل مع المواطنين وفحص كافة الشكاوى والعمل على حلها فورا.

وأوضح رئيس مركز ومدينة ملوى أنه قام على الفور بالانتقال إلى مكان الشكوى، وذلك فى استجابة سريعة لأهالى قرية المحرص بمجلس قروى قلندول، للوقوف على أسباب الشكوى، حيثُ تبين هبوط مفاجئ فى الأرض تسبب فى كسر ماسورة المياه.

كما قام رئيس المركز بالتواصل مع المهندسة شيماء عبدالله مدير شركة مياه الشرب والصرف الصحى بملوى، وأفاد بأنه تم الإصلاح وجار عمل اختبار للخط لمدة يوم قبل أعمال الردم.