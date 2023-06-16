عبدالمنعم السيد يوضح أهمية افتتاح محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية

أوضح الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أهمية المشروعات التي افتتحها الرئيس السيسي خلال اليومين الماضيين، قائلًا: "إن محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية يعتبر مشروع من أهم مشروعات النقل البحري، حيث سيضع هذا المشروع مصر في مصاف الدول صاحبة موان ذات أداء عالمي.

وأضاف الدكتور عبد المنعم السيد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" اليوم "الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، عبر فضائية dmc، أن محطة" تحيا مصر "تقام على خطين أو رصيفين؛ رصيف 65، رصيف 66، من ميناء الإسكندرية، ويتحولون في أدائهم إلى أداء عالمي، سواء من خلال كونها محطة لوجيستية ذكية ومحطة خضراء، تعمل بأحدث التقنيات التكنولوجية الحديثة، سوءا في عمليات الشحن أو عمليات تداول البضائع، لأنه كان لابد من الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي، في خدمات لوجستية وخدمات النقل الملاحي بشكل كبير.

وأوضح أن تطوير هذا الميناء وما ينتج عنها من أداء خلال الفترة القادمة سيكون له عوائد اقتصادية كبيرة، لافتًا إلى أنه خلال فترة إنشاء هذا الميناء منذ ثلاث سنوات ماضية عمل فيها أكثر من 150 ألف مواطن مصري، واليوم توفر فرص عمل بعد تشغيلها تقدر بـ1500 مباشرًا، وما بين 1500 إلى 2000 غير مباشر.