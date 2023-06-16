الجمعة 16 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عبدالمنعم السيد يوضح أهمية افتتاح محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية

الدكتورعبد المنعم
الدكتورعبد المنعم السيد

أوضح الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أهمية المشروعات التي افتتحها الرئيس السيسي خلال اليومين الماضيين، قائلًا: "إن محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية يعتبر مشروع من أهم مشروعات النقل البحري، حيث سيضع هذا المشروع مصر في مصاف الدول صاحبة موان ذات أداء عالمي.

وأضاف الدكتور عبد المنعم السيد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" اليوم "الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، عبر فضائية dmc، أن محطة" تحيا مصر "تقام على خطين أو رصيفين؛ رصيف 65، رصيف 66، من ميناء الإسكندرية، ويتحولون في أدائهم إلى أداء عالمي، سواء من خلال كونها محطة لوجيستية ذكية ومحطة خضراء، تعمل بأحدث التقنيات التكنولوجية الحديثة، سوءا في عمليات الشحن أو عمليات تداول البضائع، لأنه كان لابد من الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي، في خدمات لوجستية وخدمات النقل الملاحي بشكل كبير.

وأوضح أن تطوير هذا الميناء وما ينتج عنها من أداء خلال الفترة القادمة سيكون له عوائد اقتصادية كبيرة، لافتًا إلى أنه خلال فترة إنشاء هذا الميناء منذ ثلاث سنوات ماضية عمل فيها أكثر من 150 ألف مواطن مصري، واليوم توفر فرص عمل بعد تشغيلها تقدر بـ1500 مباشرًا، وما بين 1500 إلى 2000 غير مباشر.

الأكثر قراءة

رغم الموافقة على شروطه.. حسين الشحات يرفض التجديد ويثير غضب الخطيب

التصريح بدفن جثة عامل لقى مصرعه فى انقلاب أتوبيس بحدائق أكتوبر

الرئيس السيسى يتفقد أعمال تطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى

وقف 13 حالة إنشاء وبناء على الأراضى الزراعية فى كفر الزيات

ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بمطار الغردقة الدولى

ممثلة "شباب مصر الديمقراطى": نسعى لدعم رواد الأعمال بمزيد من الفرص الاستثمارية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

الحوار الوطنى.. والرعاية الصحية

محمد عبدالعزيز

بين الأهلى والزمالك.. ما صنع الأغبياء

بسنت حسن

المختطف

لواء. محسن الفحام

الحوار.. والبرلمان

د. محمد عفيفي

5 يونيو «2-3»

وائل لطفي

حدث فى برج العرب

ماجد حبته

تحيا مصر وتجارة الترانزيت

أحمد الصغير

الحوار الأخطر للقيادى السلفى المعروف يونس مخيون! (2)

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات إثر قمع الاحتلال مسيرة ضد الاستيطان فى بيت دجن شرق نابلس

الاحتلال يواصل تجريف أراضى الفلسطينيين جنوب قلقيلية

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق