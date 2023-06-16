أحمد فايق: 2% من العمالة الحالية لن تجد وظائف فى الـ5 سنوات المقبلة

استعرض برنامج "مصر تستطيع"، مع الإعلامي أحمد فايق، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الجمعة، تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي.

ورصد التقرير زيادة فرص تدريب الشباب تحت سن 25 سنة والمرأة في دول السعودية ومصر وتركيا للشباب، وهولندا وكولومبيا وإيطاليا للمرأة.

وقال الإعلامي أحمد فايق إن التقرير فجر مفاجآت عن وظائف المستقبل وخاصة في مجال الوظائف العامة في العالم، حيث أن هناك 69 مليون وظيفة جديدة وسيتم إلغاء 83 مليون وظيفة.

وأضاف هناك 8 ملايين وظيفة في 5 سنوات العالم يخسرهم نتيجة أنهم لم يصبحوا موجودين، نتيجة اتجاه العالم للاقتصاد الأخضر.

وأوضح أن تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي كشف عن خلل في مستقبل الوظائف في العالم، حيث أن هناك 2% من العمالة الحالية لن تجد وظائف في الخمس سنوات المقبلة، وهذا كله نتيجة الاتجاه نحو الاقتصاد الأخضر وتوفير الأموال للاستثمار في هذا المجال.