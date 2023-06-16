الجمعة 16 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "تعليم المنيا": الانضباط يسيطر على امتحانات الثانوية العامة.. ولم نتلق أى شكاوى

حمدى مصطفى وكيل وزارة
حمدى مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا

أكد حمدي مصطفي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن لجان شهادة الثانوية العامة بالمحافظة تشهد استقرارًا كبيرًا، خلال الامتحانات التي بدأت يوم الإثنين الموافق 12 يونيو الماضي.

وأضاف وكيل "تعليم المنيا" في تصريحات خاصة، لـ"الدستور"، أن غرفة العمليات بالمديرية لم تتلق أي شكاوى بخصوص اللجان أو الأمتحانات أو حالات غش.

وتابع مؤكدًا أن الانضباط سيطر على أغلب لجان محافظة المنيا خلال الأيام القليلة الماضية، مُشيرًا إلى أن اللجان تستقبل الطلاب يوم الأحد المقبل لأداء امتحان مادة اللغة العربية.

وأوضح “مصطفى” أن المديرية انتهت في وقت سابق، من تجهيز 38 استراحة لاستقبال المراقبين والملاحظين المشرفين على 100 لجنة عامة داخل 9 إدارات تعليمية، بالإضافة إلى تشكيل غرفة عمليات فرعية بكل إدارة تعليمية تكون على اتصال مستمر بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية للإبلاغ عن أي مشكلات طارئة.

وأشار إلى أنه تم التنسيق بين الإدارة الصحية وشركة الكهرباء والتأمين الصحي ومرفق الإسعاف ورؤساء القرى والأحياء لتوفير سبل الراحة والهدوء للطلاب خلال أدائهم الامتحانات، بالإضافة إلى تفعيل تقنية كاميرات المراقبة المطبقة هذا العام في امتحانات الثانوية العامة ضمن ضوابط وإجراءات صارمة تنتهجها الوزارة لضبط إيقاع اللجان وعدم وجود أي ثغرات تتيح الغش بكافة صوره وأشكاله.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات هذا العام 40 ألفا و704 طلاب منهم 22 ألفا و937 طالباً علمي علوم و2443 طالبا علمي رياضة و15 ألفا و324 طالبا بالشعبة الأدبية يؤدون الامتحان داخل 100 لجنة.

وكيل تعليم المنيا أستقرار في لجان امتحانات شهادة الثانوية العامة غرفة العمليات المركزية بالمدية لم نتلقي أية شكاوي من أولياء الأمور لم يتم ضبط أية حالات غش حمدي مصطفي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا

الأكثر قراءة

الوفد الإفريقى فى أوكرانيا

استبعاد 9 لاعبين من قائمة ليفربول في موسم 2023/ 2024

الرئيس السيسى يوجه بتبطين مجرى السيل فى المعادى وإنشاء ممشى للمواطنين

تنسيق الثانوية العامة 2024 بمحافظة المنيا

مدبولى: تداعيات الأزمة الروسية طالت قارتنا وشعوبها.. والرئيس كلفنى بالمشاركة لمساهمة مصر فى تسوية الأزمة

ومنين نجيب ريحانى تانى؟.. وقائع موت رجل مهم... جدًااا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

عملية «ماجورى»

صفاء النجار

لقاء مع عالم كارتييه «4-5»

ماجد حبته

الوفد الإفريقى فى أوكرانيا

د.كريمة الحفناوى

الحوار الوطنى.. والرعاية الصحية

محمد عبدالعزيز

بين الأهلى والزمالك.. ما صنع الأغبياء

بسنت حسن

المختطف

لواء. محسن الفحام

الحوار.. والبرلمان

د. محمد عفيفي

5 يونيو «2-3»

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات إثر قمع الاحتلال مسيرة ضد الاستيطان فى بيت دجن شرق نابلس

الاحتلال يواصل تجريف أراضى الفلسطينيين جنوب قلقيلية

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق