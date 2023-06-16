وكيل "تعليم المنيا": الانضباط يسيطر على امتحانات الثانوية العامة.. ولم نتلق أى شكاوى

أكد حمدي مصطفي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن لجان شهادة الثانوية العامة بالمحافظة تشهد استقرارًا كبيرًا، خلال الامتحانات التي بدأت يوم الإثنين الموافق 12 يونيو الماضي.

وأضاف وكيل "تعليم المنيا" في تصريحات خاصة، لـ"الدستور"، أن غرفة العمليات بالمديرية لم تتلق أي شكاوى بخصوص اللجان أو الأمتحانات أو حالات غش.

وتابع مؤكدًا أن الانضباط سيطر على أغلب لجان محافظة المنيا خلال الأيام القليلة الماضية، مُشيرًا إلى أن اللجان تستقبل الطلاب يوم الأحد المقبل لأداء امتحان مادة اللغة العربية.

وأوضح “مصطفى” أن المديرية انتهت في وقت سابق، من تجهيز 38 استراحة لاستقبال المراقبين والملاحظين المشرفين على 100 لجنة عامة داخل 9 إدارات تعليمية، بالإضافة إلى تشكيل غرفة عمليات فرعية بكل إدارة تعليمية تكون على اتصال مستمر بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية للإبلاغ عن أي مشكلات طارئة.

وأشار إلى أنه تم التنسيق بين الإدارة الصحية وشركة الكهرباء والتأمين الصحي ومرفق الإسعاف ورؤساء القرى والأحياء لتوفير سبل الراحة والهدوء للطلاب خلال أدائهم الامتحانات، بالإضافة إلى تفعيل تقنية كاميرات المراقبة المطبقة هذا العام في امتحانات الثانوية العامة ضمن ضوابط وإجراءات صارمة تنتهجها الوزارة لضبط إيقاع اللجان وعدم وجود أي ثغرات تتيح الغش بكافة صوره وأشكاله.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات هذا العام 40 ألفا و704 طلاب منهم 22 ألفا و937 طالباً علمي علوم و2443 طالبا علمي رياضة و15 ألفا و324 طالبا بالشعبة الأدبية يؤدون الامتحان داخل 100 لجنة.