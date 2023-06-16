ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بمطار الغردقة الدولى

تمكن رجال جمارك الغردقة الدولي برئاسة عبد العال نعمان، مدير عام جمارك الغردقة، وجابر موسى، مدير الإدارة، من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من أوزبكستان اشتبه محمود صبري، مأمور اللجنة الجمركية، في راكب أوزبكستاني الجنسية أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية.

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X- RAY بمعرفة خديجة عبد الشافي، تحت إشراف محمد صبحي تلاحظ وجود كثافات متماثلة.

وبالعرض على مهند سامي المشرف على صالة الوصول الدولي قرر تكليف عمر حساني بتفتيش حقائب الراكب، فتبين وجود 10 علب أيفون فارغة، ونظرًا لارتباك الراكب كلف جابر موسى عمر حساني وصلاح الدين أحمد بتفتيش الراكب ذاتيًا فتبين وجود 10 هواتف محمولة ماركة أيفون مخبأة داخل ملابسه.

وقام بالجرد والتحريز محمود صبري وصلاح الدين أحمد بحضور محمد طعيمة بالأمن الجمركي وعصام عباس مدير الإدارة.

قرر عبد العال نعمان، مدير عام جمارك الغردقة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 22 لسنة 2023 وتحريز المضبوطات بعد العرض على عمر خليفة، رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.