الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حسن ترك: مصر على أعتاب أن تصبح دولة عظمى بفضل إنجازات الرئيس السيسى

حسن ترك
حسن ترك

علق حسن ترك، رئيس حزب الاتحادي الديمقراطي، على جولات الرئيس عبدالفتاح السيسي المكثفة في كل ربوع الجمهورية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن مصر على أعتاب أن تصبح دولة عظمى بفضل إنجازات وافتتاحات الرئيس السيسي.

وأضاف أن الإنجازات التي تحدث في مصر بشكل يومي غير طبيعية، وأن الدولة تشهد تنمية شاملة في جميع القطاعات، موضحًا أن العالم أجمع مندهش من قدرة مصر على تحقيق الإنجازات رغم ما تواجهه من أزمات.

وأشار رئيس حزب الاتحادي الديمقراطي، إلى أن مصر تنعم بالأمن والأمان والاستقرار، وهذا يشجع العرب والمستثمرين الأجانب على المجيء لمصر.

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