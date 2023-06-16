التصريح بدفن جثة عامل لقى مصرعه فى انقلاب أتوبيس بحدائق أكتوبر

صرحت النيابة العامة بالجيزة بدفن جثة عامل لقي مصرعه في انقلاب أتوبيس بحدائق أكتوبر واستعلمت عن حالة مصابين في نفس الحادث لإمكانية سؤالهما عن تفاصيل وقوع الحادث.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من المقدم فريد معاذ رئيس مباحث حدائق أكتوبر يفيد فيه تلقيه بلاغا من مستشفى أكتوبر المركزي بوصول عامل جثة هامدة وإصابة شخصين بكسور وسحجات في أماكن متفرقة بالجسم.

وبالانتقال والفحص تبين أن أتوبيسا خاصا لنقل العمال قيادة سائق 30 سنة أثناء سيره من أكتوبر اتجاه الحوامدية انفجر الإطار الخلفي واختلت عجلة القيادة بيده، ما تسبب في انقلابها، ومصرع عامل وإصابة شخصين بكسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

تم نقل الجثمان والمصابين إلى المستشفى، وتم التحفظ على السيارة وقائدها، وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.