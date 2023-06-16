الجمعة 16 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التصريح بدفن جثة عامل لقى مصرعه فى انقلاب أتوبيس بحدائق أكتوبر

جثة
جثة

صرحت النيابة العامة بالجيزة بدفن جثة عامل لقي مصرعه في انقلاب أتوبيس بحدائق أكتوبر واستعلمت عن حالة مصابين في نفس الحادث لإمكانية سؤالهما عن تفاصيل وقوع الحادث.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من المقدم فريد معاذ رئيس مباحث حدائق أكتوبر يفيد فيه تلقيه بلاغا من مستشفى أكتوبر المركزي بوصول عامل جثة هامدة وإصابة شخصين بكسور وسحجات في أماكن متفرقة بالجسم.

وبالانتقال والفحص تبين أن أتوبيسا خاصا لنقل العمال قيادة سائق 30 سنة أثناء سيره من أكتوبر اتجاه الحوامدية انفجر الإطار الخلفي واختلت عجلة القيادة بيده، ما تسبب في انقلابها، ومصرع عامل وإصابة شخصين بكسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

تم نقل الجثمان والمصابين إلى المستشفى، وتم التحفظ على السيارة وقائدها، وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.

الأكثر قراءة

القبض على 3 متهمين بسرقة كنترول مدرسة فى المنيا

سفارة مصر باليونان تتابع عمليات البحث عن مفقودين فى غرق مركب هجرة غير شرعية

الرئيس السيسى يتفقد أعمال تطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى

أسعار الذهب اليوم الجمعة بسوق الصاغة

طرح لحوم بلدية بأسعار مخفضة بمركزى مطاى وبنى مزار فى المنيا

المالية: 4.2% معدل نمو الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الحالى 2022/ 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

الحوار الوطنى.. والرعاية الصحية

محمد عبدالعزيز

بين الأهلى والزمالك.. ما صنع الأغبياء

بسنت حسن

المختطف

لواء. محسن الفحام

الحوار.. والبرلمان

د. محمد عفيفي

5 يونيو «2-3»

وائل لطفي

حدث فى برج العرب

ماجد حبته

تحيا مصر وتجارة الترانزيت

أحمد الصغير

الحوار الأخطر للقيادى السلفى المعروف يونس مخيون! (2)

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات إثر قمع الاحتلال مسيرة ضد الاستيطان فى بيت دجن شرق نابلس

الاحتلال يواصل تجريف أراضى الفلسطينيين جنوب قلقيلية

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق