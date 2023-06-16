الجمعة 16 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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هشام عبدالعزيز: الرئيس السيسى قريب من الشعب ويشعر به

هشام عبدالعزيز
هشام عبدالعزيز

علق هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، علي جولات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أنحاء الجمهورية، لافتتاح عددٍ من المشروعات القومية. 

وقال عبدالعزيز، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن جولات الرئيس السيسي وافتتاحه للعديد من المشروعات القومية، تأتي في إطار اتجاه الدولة نحو توطين الصناعات.

وأضاف رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن مصر لها دور كبير في المحيط الإقليمي، ومصر دولة محورية في منطقة الشرق الأوسط، والميزة في هذه المعجزة أن الدولة كانت على حافة الهاوية ومن واقع صعب.

وأشار إلى أن هناك مشروعات تنموية كبيرة تتم على أرض الواقع، ومن الصعب إدارة مشروعات كبيرة بهذا الحجم، موضحًا أن حديث الرئيس السيسي واضح وصريح وشفاف، وأن الرئيس السيسي قريب من الشعب ويشعر به.

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