الشيمى: زيادة حجم التبادل التجارى على رأس أولويات القيادة السياسية

علق الدكتور محمد عبدالعظيم الشيمي، أستاذ العلوم السياسية، على جولات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أنحاء الجمهورية.

وقال "الشيمي" خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن نشاط الرئيس السيسي الخارجي خلال الفترة الماضية غير مسبوق.

وأضاف أن إحدى أهم أولويات القيادة السياسية في الوقت الحالي، هي زيادة حجم التبادل التجاري لتحويل مصر إلى مركز تجاري لوجستي عالمي.

وأشار إلى أن جولات الرئيس السيسي الإفريقية، ناجحة إلى حد بعيد لتدعيم التعاون والتبادل التجاري مع عدد من الدول.