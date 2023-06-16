عصام خليل: الدولة جادة فى استعادة مكانة مصر على خريطة التجارة العالمية

علق الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، على جولات الرئيس عبدالفتاح السيسي في كل ربوع الجمهورية.

وقال "خليل" خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن هناك نشاطا مكثفا للرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الأسبوع الماضي.

وأضاف أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة في جميع المجالات، للنهوض بالمجتمع، موضحاً أن الإنجازات التي حققتها الدولة على مدار السنوات القليلة الماضية، وضعت مصر على خريطة الدول المتقدمة.

وأشار إلى أن الدولة تسعى جاهدًة إلى الاستفادة من الموقع الجغرافي، وتصدر قائمة دول العالم في تجارة الترانزيت.