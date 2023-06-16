النيابة تستعلم عن حالة المصابين فى انقلاب "ميكروباص" بمنشأة القناطر

طلبت النيابة العامة بالجيزة تقريرا مفصلا عن حالة المصابين الـ17 في حادث انقلاب «ميكروباص»، بطريق أبوغالب بدائرة قسم منشأة القناطر في محافظة الجيزة، لبيان عما إذا يمكن استجوابهم من عدمه.

كان اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة قد تلقى إخطارًا من المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث منشأة القناطر يفيد بورود بلاغ من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بطريق أبو غالب، دائرة القسم.

على الفور أمر اللواء محمد الشرقاوى المقدم أحمد عكاشة والقوة المرافقة له بالتوجه سريعا إلى مكان الحادث، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة الميكروباص قيادة سائق 40 سنة اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار الأمامي للسيارة ما أدى إلى انقلابها وإصابة 17 شخصا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

تحرر محضر بالواقعة، وتمت إحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.