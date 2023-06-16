الجمعة 16 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بدرالدين: مشروعات الأبعادية تأتى ضمن خريطة التنمية وتوطين الصناعات

الدكتور إكرام بدرالدين
الدكتور إكرام بدرالدين

علق الدكتور إكرام بدرالدين، أستاذ العلوم السياسية، على جولات الرئيس عبدالفتاح السيسي في كل ربوع الجمهورية. 

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن المشروعات التي افتتحها الرئيس شديدة الأهمية في إطار التنمية وتوطين الصناعات.

وأشار "بدرالدين" إلى أن الرئيس خلال زيارته لقرية الأبعادية، أكد أن المرحلة الأولي من حياة كريمة تكلفت 350 مليار جنيه، والأمور لن تقف عند هذا الحد، ولكن قد تصل التكلفة الإنتاجية إلى تريليون جنيه.

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