المالية: 4.2% معدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي 22-2023

كشف التقرير المالي والتحليلي للموازنة العامة للدولة، التي تمت الموافقة عليها من قبل البرلمان في نهاية هذا الأسبوع، عن توقعات بنمو اقتصاد مصر بمعدل 4.2% في السنة المالية الحالية 2022-2023. ويعد هذا المعدل من بين أعلى معدلات النمو الحقيقي في العالم خلال هذه الفترة، على الرغم من الظروف غير المؤكدة والتراجعات المتتالية في معدلات النمو الاقتصادي في معظم دول العالم، مع استثناء دول المصدر النفطي.

وفيما يتعلق بالسنة المالية القادمة 2023-2024، من المتوقع والهدف أن يصل معدل النمو الحقيقي إلى حوالي 4.1%، وفقًا لأحدث تقارير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. وتشير هذه التقارير إلى أن عودة الاقتصاد إلى مرحلة ما قبل الجائحة ستستغرق بعض الوقت. وتظهر المؤشرات المالية الأولية للفترة من يوليو 2022 إلى مارس 2023 استمرار التزام وزارة المالية بالانضباط المالي المستهدف، على الرغم من الأزمة المالية الحالية والضغوط التضخمية. وتتمثل هذه الاستمرارية في ارتفاع العجز المتوقع لجميع الموازنات إلى حوالي 5.5%، وذلك بسبب زيادة النفقات على الفوائد نتيجة تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار وزيادة أسعار الفائدة على نطاق واسع داخليا وخارجيا، إضافة إلى زيادة إجراءات الحماية الاجتماعية، بالمقابل كان العجز في الفترة نفسها من العام السابق 4.9% من الناتج، وكانت نسبة العجز 9.4% من الناتج في الفترة من يوليو 2015 إلى مارس 2016.

وبالإضافة إلى ذلك، استمرت الموازنة في تحقيق فائض أولي، وهو العجز النظري بدون سداد الفوائد، بلغ حوالي 50 مليار جنيه في الفترة من يوليو 2022 إلى مارس 2023، مقابل فائض أولي بلغ 32 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام السابق، وكانت نسبة العجز الأولي في الفترة من 2015 إلى 2016 حوالي 41.6 مليار جنيه.

استمرت الموازنة في تحقيق فائض أولي، وهو الفارق السلبي الإجمالي بدون سداد الفائدة، خلال فترة يوليو 2022- مارس 2023، بقيمة 50 مليار جنيه. وقد تم تحقيق فائض أولي بقيمة 32 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بينما كان هناك عجز أولي بقيمة 41.6 مليار جنيه في الفترة من 2015-2016.

وقد بلغت نسبة دين أجهزة الموازنة العامة نحو 87.2% من الناتج المحلي في يونيو 2022، مقارنة بـ 101% من الناتج المحلي في يونيو 2017. ولكن نتيجة لتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار في الفترة الأخيرة وارتفاع أسعار الفائدة، ارتفعت نسبة الدين إلى 96% من الناتج المحلي في نهاية يونيو 2023. كما من المهم التأكيد على تحسن الأداء المالي الذي رافقه زيادة في الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة، حيث ارتفعت إلى حوالي 161 مليار جنيه خلال فترة يوليو 2022 - مارس 2023، بزيادة بلغت 40% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

كما ارتفعت مخصصات شراء السلع والخدمات بنسبة 28.3% خلال فترة يوليو 2022 - مارس 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وزادت مخصصات دعم السلع التموينية ورغيف الخبز بحوالي 47.8 مليار جنيه خلال فترة يوليو 2022 - مارس 2023، مما يضمن استمرار دعم حوالي 100 مليار رغيف سنوي بسعر 5 قروش للرغيف. وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار القمح المحلي والمستورد، وتكلفة التصنيع، والتكاليف الأخرى التي تتحملها الخزانة العامة للدولة.

كما يتم صرف الدعم النقدي لسلع البطاقة التموينية لنحو 62.2 مليون فرد، ويستمر صرف الدعم الإضافي للفئات الأكثر احتياجًا لنحو 10.2 مليون أسرة.