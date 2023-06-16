الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فحص 1840 حالة خلال قافلة علاجية بمركز سمالوط فى المنيا

جانب من القافلة الطبية
جانب من القافلة الطبية

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمواصلة العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لدعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعده الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة، بشأن تنفيذ قافلة طبية على مدار يومى 12 و13 يونيو الجاري بقرية منشأة الشريعي بمركز سمالوط.

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حيث نفذت القافلة من خلال 11 عيادة متنقلة في 7 تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان) ، وضمن إجراءات وقائية مشددة، حيث تم الكشف على 1840 حالة وصرف العلاج لهم بالمجان منها 223 حالة جراحة ، 562 حالة أطفال، 317 باطنة، 94 نساء وتنظيم الأسرة، 72 أسنان،، 151 رمد، 315 جلدية، 106 أنف وأذن، إلى جانب إجراء 113 تحليلا ً متنوعاً، و 3 حالات أشعة سينية وعمل 4 موجات صوتية و 88 كشف مبكر للضغط والسكر، و 6 حالات خلع أسنان، وتحويل 15 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات للتثقيف الصحي لعدد 111 مترددا لزيادة الوعي الصحي عند المواطنين.

صحة المنيا كسف طبي علي 1840 حالة قافلة طبية بسمالوط بالمنيا ضمن مبادرة حياة كريمة الدكتور محمج حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا

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