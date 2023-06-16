الجمعة 16 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

استمرار أعمال تطوير مستشفى بولاق الدكرور العام.. والأهالي: طوق نجاة لنا

أعمال تطوير مستشفى
أعمال تطوير مستشفى بولاق الدكرور

واصلت محافظة الجيزة، أعمال مشروع التطوير الشامل بمستشفى بولاق الدكرور العام وذلك في إطار مشروع التطوير الجاري تنفيذه بالمستشفى لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والتي تضم غرف عناية مركزة للأطفال وعناية اطفال مبتسرين وعناية مركزة وعناية متوسطة وقسم للغسيل الكلوى وقسم التوليد وإقامة داخلية وغرف عمليات وذلك بإجمالي 225سرير، وهي مقامة على مساحة 3.630م2 ومكون من دور أرضى و ٦ أدوار.

وأشاد العديد من أهالي المنطقة بأعمال تطوير مستشفى بولاق الدكرور، وتقول ناهد جميل إحدى أهالي منطقة بولاق الدكرور التابعة لمحافظة الجيزة، إن أعمال تطوير المستشفى جاءت طوق نجاة للأهالي خاصة بعد سنوات طويلة عانت منها المستشفى من الإهمال والتدهور وهو ما جعل الجميع يستقبل أعمال التطوير بفرحة عارمة، مشيرة إلى المستشفى سوف تنقذ العديد من المرضى في المنطقة والذين عانوا كثيرا من إهمال المستشفى على مدار السنوات الماضية.

ومن جانبه أوضح محمد عبد الحميد، أحد أهالي منطقة بولاق الدكرور التابعة لمحافظة الجيزة، أن المستشفى عانت سنوات طويلة من الإهمال واعتاد السكان على عدم اللجوء إليها في حالات الطوارئ أو الكشف المستعجل ويتوجهون لأقرب المستشفيات في الأماكن المجاورة، إلا أن الوقت الحالي أصبح الأهالي في انتظار الانتهاء من أعمال التطوير للمستشفى والعيادات الخارجية لها لتصبح صرح طبي جديد ينضم لمنظومة الصحة في الدولة المصرية.

وأضاف مجدي طاهر، أحد أهالي منطقة بولاق الدكرور التابعة لمحافظة الجيزة، أن أفضل ما جاء به أعمال التطوير لمستشفى بولاق الدكرور هو تطوير أيضا العيادات الخارجية وتهيئة المبنى بالكامل، بالإضافة إلى الاهتمام بالخدمات الصحية والعيادات الخارجية، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بالخدمات الصحية المقدمة للمرضى والتشديد على الاستمرارية والحفاظ على أعمال التطوير الجاري العمل عليها في الوقت الحالي.

أعمال تطوير مستشفى بولاق الدكرور تطوير مستشفى بولاق الدكرور مستشفى بولاق الدكرور بولاق الدكرور صرح طبي مشروع التطوير الشامل بمستشفى بولاق الدكرور

الأكثر قراءة

مواعيد صرف معاشات شهر يوليو 2023 قبل عيد الأضحى المبارك

كان يتناول الغداء.. مصرع سائق سقطت عليه سكينة لودر فى الشيخ زايد

مصرع طفل صدمته سيارة أثناء لهوه أمام منزله بالفيوم

ضبط عامل سرق هاتف فتاة أثناء استقلاله دراجة نارية بحلوان

فضلها عظيم.. متى يبدأ صيام العشر الأوائل من ذي الحجة 2023؟

مصرع شاب غرقًا داخل أحد المجارى المائية بقرية بلتاج فى الغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

عملية «ماجورى»

صفاء النجار

لقاء مع عالم كارتييه «4-5»

ماجد حبته

الوفد الإفريقى فى أوكرانيا

د.كريمة الحفناوى

الحوار الوطنى.. والرعاية الصحية

محمد عبدالعزيز

بين الأهلى والزمالك.. ما صنع الأغبياء

بسنت حسن

المختطف

لواء. محسن الفحام

الحوار.. والبرلمان

د. محمد عفيفي

5 يونيو «2-3»

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يقمع وقفة ضد تهجير عائلة فلسطينية فى القدس

فوضى الدم.. لماذا ترتفع الجرائم فى «البلدات العربية» بإسرائيل؟

إصابات إثر قمع الاحتلال مسيرة ضد الاستيطان فى بيت دجن شرق نابلس