استمرار أعمال تطوير مستشفى بولاق الدكرور العام.. والأهالي: طوق نجاة لنا

واصلت محافظة الجيزة، أعمال مشروع التطوير الشامل بمستشفى بولاق الدكرور العام وذلك في إطار مشروع التطوير الجاري تنفيذه بالمستشفى لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والتي تضم غرف عناية مركزة للأطفال وعناية اطفال مبتسرين وعناية مركزة وعناية متوسطة وقسم للغسيل الكلوى وقسم التوليد وإقامة داخلية وغرف عمليات وذلك بإجمالي 225سرير، وهي مقامة على مساحة 3.630م2 ومكون من دور أرضى و ٦ أدوار.

وأشاد العديد من أهالي المنطقة بأعمال تطوير مستشفى بولاق الدكرور، وتقول ناهد جميل إحدى أهالي منطقة بولاق الدكرور التابعة لمحافظة الجيزة، إن أعمال تطوير المستشفى جاءت طوق نجاة للأهالي خاصة بعد سنوات طويلة عانت منها المستشفى من الإهمال والتدهور وهو ما جعل الجميع يستقبل أعمال التطوير بفرحة عارمة، مشيرة إلى المستشفى سوف تنقذ العديد من المرضى في المنطقة والذين عانوا كثيرا من إهمال المستشفى على مدار السنوات الماضية.

ومن جانبه أوضح محمد عبد الحميد، أحد أهالي منطقة بولاق الدكرور التابعة لمحافظة الجيزة، أن المستشفى عانت سنوات طويلة من الإهمال واعتاد السكان على عدم اللجوء إليها في حالات الطوارئ أو الكشف المستعجل ويتوجهون لأقرب المستشفيات في الأماكن المجاورة، إلا أن الوقت الحالي أصبح الأهالي في انتظار الانتهاء من أعمال التطوير للمستشفى والعيادات الخارجية لها لتصبح صرح طبي جديد ينضم لمنظومة الصحة في الدولة المصرية.

وأضاف مجدي طاهر، أحد أهالي منطقة بولاق الدكرور التابعة لمحافظة الجيزة، أن أفضل ما جاء به أعمال التطوير لمستشفى بولاق الدكرور هو تطوير أيضا العيادات الخارجية وتهيئة المبنى بالكامل، بالإضافة إلى الاهتمام بالخدمات الصحية والعيادات الخارجية، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بالخدمات الصحية المقدمة للمرضى والتشديد على الاستمرارية والحفاظ على أعمال التطوير الجاري العمل عليها في الوقت الحالي.