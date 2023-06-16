مدير الإنتاج بمصنع الأخشاب: طاقة إنتاجنا 2000 لوح ونعمل على الوصول لـ3500

أكد السيد عبدالله، مدير الإنتاج بمصنع الأخشاب في وادي النطرون، أن طاقة إنتاج المصنع 2000 لوح، ويتم العمل على الوصول بهذه الطاقة إلى 3500 لوح.

وقال “عبدالله” خلال لقائه عبر القناة ‏الأولى، اليوم، إن المصنع ينتج الخشب الحُبيبي من المخلفات الزراعية، موضحًا أن إنتاج هذا النوع من الخشب منتشر في مصر لعدة أسباب، أهمها رخص سعره وبساطة استخداماته، حيث يدخل في معظم الصناعات الخشبية في مصر وبعض دول العالم.

وكشف مدير الإنتاج بمصنع الأخشاب بوادي النطرون أن أكثر من 90% من المخلفات الزراعية تدخل في إنتاج الخشب الحبيبي مثل مخلفات الأشجار والفواكه والخضروات والقطن والذرة وقصب السكر، وكان يتم حرقها قبل ذلك، لكنها دخلت في صناعات كثيرة ومنها الخشب الحُبيبي، مؤكداً أن طاقة إنتاج المصنع 2000 لوح، ويتم العمل على الوصول بهذه الطاقة إلى 3500 لوح.

وعن المصنع، قال “عبدالله” إنه على مساحة 10 آلاف متر، وتم إنهاء المرحلة الأولى منه، وهناك تجارب إنتاج مستمرة منذ شهر، وستكون له فرص للتصدير، لافتًا إلى أنه ستكون للمصنع خطوط إنتاج أخرى حتى تصل طاقة المصنع إلى 10 آلاف لوح في اليوم.