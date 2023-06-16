الجمعة 16 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

القبض على 3 متهمين بسرقة كنترول مدرسة فى المنيا

حبس
حبس

ألقت أجهزة الأمن في المنيا القبض على 3 متهمين بسرقة كنترول مدرسة ابتدائي، حيث تبين أن المتهمين الـ3 تسللوا إلي داخل المدرسة، وتمكنوا من كسر باب غرفة مخصصة للكنترول، واستولوا على أوراق إجابة امتحانات الصف الرابع الابتدائي، وقاموا ببيعها لتاجر خردة بمبلغ 300 جنيه.

كان مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة في وقت سابق، يتضمن سرقة كنترول مدرسة كفرالمنصورة الابتدائية، بحي غرب مدينة المنيا، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3611 لسنة 2023 إداري قسم شرطة المنيا.

وبإجراء التحريات الأولية، تبين قيام 3 أشخاص، بسرقة كنترول المدرسة في شهر مايو الماضي، حيث أبلغت إدارة المدرسة قسم الشرطة ورجال المباحث، وتوصلت جهود البحث، إلي قيام 3 أشخاص بارتكاب الواقعة، من خلال كسر باب الكنترول، وسرقة أوراق إجابات امتحانات الصف الرابع الابتدائي، وقاموا ببيعها لتاجر خردة.

وأفادت التحريات أن أوراق الإجابات التي تمت سرقتها، تم رصد درجاتها إلكترونيًا ويدويًا قبل واقعة السرقة، وبإرشاد المتهمين تم التوصل لتاجر الخردة واستعادة الأوراق المسروقة مرة أخرى.

تم عرض المتهمين الـ3 على النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ومن بينهم شقيقان، وطفل عمره 10 سنوات.

المنيا القبض علي 3 متهمين سرقة كنترول مدرسة أبتدائي الأستيلاء علي أوراق أجابات الصف الرابع الأبتدائي بيعها لتاجر خردة

الأكثر قراءة

بينهم مصريون.. الخارجية تنعى ضحايا غرق مركب هجرة غير شرعية باليونان

النيابة تستعلم عن حالة المصابين فى انقلاب "ميكروباص" بمنشأة القناطر

أفلام عيد الأضحى 2023.. طرح البرومو الرسمى لفيلم "البعبع" (فيديو)

التحقيق فى مصرع طالب سقط من "الأسانسير" بكرداسة

إزالة 21 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على أملاك الدولة بالمنيا

إنجازات غير مسبوقة بالوادى الجديد أبرزها الصحة والغاز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

الحوار الوطنى.. والرعاية الصحية

محمد عبدالعزيز

بين الأهلى والزمالك.. ما صنع الأغبياء

بسنت حسن

المختطف

لواء. محسن الفحام

الحوار.. والبرلمان

د. محمد عفيفي

5 يونيو «2-3»

وائل لطفي

حدث فى برج العرب

ماجد حبته

تحيا مصر وتجارة الترانزيت

أحمد الصغير

الحوار الأخطر للقيادى السلفى المعروف يونس مخيون! (2)

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات إثر قمع الاحتلال مسيرة ضد الاستيطان فى بيت دجن شرق نابلس

الاحتلال يواصل تجريف أراضى الفلسطينيين جنوب قلقيلية

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق