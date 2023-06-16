القبض على 3 متهمين بسرقة كنترول مدرسة فى المنيا

ألقت أجهزة الأمن في المنيا القبض على 3 متهمين بسرقة كنترول مدرسة ابتدائي، حيث تبين أن المتهمين الـ3 تسللوا إلي داخل المدرسة، وتمكنوا من كسر باب غرفة مخصصة للكنترول، واستولوا على أوراق إجابة امتحانات الصف الرابع الابتدائي، وقاموا ببيعها لتاجر خردة بمبلغ 300 جنيه.

كان مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة في وقت سابق، يتضمن سرقة كنترول مدرسة كفرالمنصورة الابتدائية، بحي غرب مدينة المنيا، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3611 لسنة 2023 إداري قسم شرطة المنيا.

وبإجراء التحريات الأولية، تبين قيام 3 أشخاص، بسرقة كنترول المدرسة في شهر مايو الماضي، حيث أبلغت إدارة المدرسة قسم الشرطة ورجال المباحث، وتوصلت جهود البحث، إلي قيام 3 أشخاص بارتكاب الواقعة، من خلال كسر باب الكنترول، وسرقة أوراق إجابات امتحانات الصف الرابع الابتدائي، وقاموا ببيعها لتاجر خردة.

وأفادت التحريات أن أوراق الإجابات التي تمت سرقتها، تم رصد درجاتها إلكترونيًا ويدويًا قبل واقعة السرقة، وبإرشاد المتهمين تم التوصل لتاجر الخردة واستعادة الأوراق المسروقة مرة أخرى.

تم عرض المتهمين الـ3 على النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ومن بينهم شقيقان، وطفل عمره 10 سنوات.