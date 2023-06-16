الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

6 عناوين جديدة عن مشروع النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

صدرت عن مشروع النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة، 6 عناوين جديدة من سلسلة أصوات أدبية ديوان "متعة خجولة" لخالد حريب، وديوان "جردل فارغ ثقبته الظروف" للبهاء حسين، ومن سلسلة إبداعات ثلاث مجموعات شعرية "حدائق الأسفلت" أحمد عبد الرحيم، و"زي قطط القهاوي" حازم عمر، و"الوقت اللي باقي" مازن المصري، ومن سلسلة كتابات نقدية  كتاب "قصيدة الطقل المعاصر- قراءة نقدية" مصطفى غنايم.

وكان قد صدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، من قبل، كتاب "السحر في المعتقد الشعبى" للباحثة الدكتورة شيرين جمال الدين البرادعي، ضمن إصدارات سلسلة "الدراسات الشعبية".

الكتاب جزء من رسالة الدكتوراه التي قدمتها الباحثة بالمعهد العالي للفنون الشعبية في تخصص المعتقدات الشعبية، وتتكون من خمسة فصول يتناول الأول السحر بين المفهوم والاصطلاح من تعريف السحر وأنواعه وعلاقته ببعض المظاهر الاعتقادية، ويقدم الثاني السحرة المحترفين، ألقابهم وأعمارهم وحالتهم التعليمية وزيهم ومهنهم الأساسية ودوافعهم لهذه الممارسة ومكانتهم في المجتمع وعلاقتهم بالنسق الديني، وتناول الثالث الخطوات التي يتبعها الساحر المحترف في أداء ممارساته لتحقيق أهداف عملائه، ويأتي الرابع بالممارسات السحرية الشعبية التي يتبعها الكثير من الأفراد، والتي اكتسبوها من خلال الخبرات فيما بينهم أو بالتوارث جيلًا عن جيل، بينما يعرض الخامس للمعتقدين في السحر بوصفهم إحدى الركائز التي يستند إليها السحر واستمراره في المجتمع.

تقول الباحثة في مقدمة الكتاب: "جاءت رغبتنا في التعرض للمعتقد السحري ورصده، لما يلعبه هذا المعتقد من دور في حياة الأفراد، لمعرفة مدى قدرته على إشباع حاجات المعتقدين فيه، ورغبة في الكشف عن العلاقة بين انتشار المعتقدات السحرية وملامح وآليات التغير في المعتقدات والممارسات السحرية، بالإضافة إلى تناول أركان الممارسات السحرية كالساحر وطالب السحر والأدوات المستخدمة التي تعد العنصر المادي الملموس في فاعلية قوى السحر، والأهم من ذلك الرغبة في التعرف على انعكاس هذه المعتقدات على المجتمع".

مشروع النشر الهيئة العامة لقصور الثقافة 6 عناوين جديدة متعة خجولة جردل فارغ ثقبته الظروف

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