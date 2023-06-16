رئيس مدينة بدر: المراكز التكنولوجية تقضى على البيروقراطية

أكد أسامة داود، رئيس مركز ومدينة بدر، أن المراكز التكنولوجية توفر ميكنة للخدمات، وتحكم الرقابة على عملية تقديم الخدمة للمواطن، وتقضي على البيروقراطية وأي إمكانية لتخلل مظاهر فساد داخل الجهاز الإداري.

وقال "داود"، خلال لقائه عبر القناة الأولى، اليوم الجمعة، إن المراكز التكنولوجية بصفة عامة تعتبر أحد أهم مظاهر الإصلاح الإداري داخل الدولة المصرية وتحقيق رؤية مصر 2030، بما تكفله للمواطن من تقديم أفضل خدمة ممكنة في أقل وقت وبأدق طريقة، لافتًا إلى أن المركز التكنولوجي في مدينة بدر يخدم 250 ألف نسمة.

وأضاف أن المواطن يجد حالة من اليسر والسهولة في تلقي الخدمة واستقباله وتنظيم التعامل معه على الشباك، حيث يتلقى الخدمة من خلال التردد على شباك واحد وتسليم وتسلم الملف الخاص به، ويتم التواصل معه عبر رسالة بما هو مطلوب منه أو ما انتهى إليه طلبه.