ضبط 141 قضية فى حملات لشرطة التعمير خلال 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة، خلال 24 ساعة، بالاشتراك مع الأجهزة المعنية، عن ضبط 141 قضية متنوعة، وضبط كل المخالفات أبرزها "مخالفات مبان- محلات بدون ترخيص- بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية".

يأتي ذلك في إطار استراتيجية قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كل أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة الأنشطة الإجرامية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.