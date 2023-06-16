الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

«اللغة والإعلام» بالإسكندرية تبدأ ماراثون مشروعات التخرج لعام 2023

جريدة الدستور

تحت رعاية الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والأستاذة الدكتورة عبير رفقي، عميد كلية اللغة والإعلام بالإسكندرية، يبدأ قسم الإعلام بكلية اللغة والاعلام فاعليات ماراثون مشروعات التخرج لعام 2023، وذلك يوم الخميس الموافق 22 يونية تحت شعار "كسر الحواجز"

ويتضمن العرض 5 مشروعات تتنوع بين الأفلام القصيرة مثل "ستراتا، واستدعاء ولي أمر، وكيميت"، وأفلام وثائقية مثل "حبر علني"، وحملات توعوية مثل "مأوي"، وتستعرض تلك المشروعات العديد من القضايا مثل الرفق بالحيوانات، وتأثير الأزمة الاقتصادية علي الطبقات المختلفة في المجتمع المصري، ومشكلة عمالة الأطفال وترك التعليم، وأهم التحقيقات الاستقصائية التي حصلت علي جوائز، واكتشاف الأماكن المختلفة، وذلك تحت إشراف الدكتورة بسنت عطية، رئيس قسم الإعلام والدكتورة داليا عثمان، والدكتورة شدوان شيبة، والدكتورة رجاء الغمراوي والدكتور عمرو عبيد، وأعضاء الهيئة المعاونة.

الجدير بالذكر أنه سيناقش الطلاب نخبة من المحكمين المتخصصين: الأستاذة الدكتورة ماجي الحلوانى ، استاذ الاذاعة والتليفزيون العميد الاسبق لكلية الاعلام جامعة القاهرة، والدكتور أشرف ذكي، نقيب الممثلين والرئيس السابق لأكاديمية الفنون، والممثلة سما إبراهيم.

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