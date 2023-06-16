حملات تموينية في القنطرة شرق بالإسماعيلية للرقابة على المخابز البلدية والمحال التجارية

شنت إدارة التموين في مركز ومدينة القنطرة شرق، التابعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية، حملة تموينية مكبرة، للرقابة على المخابز البلدية والمحال التجارية، الواقعة في نطاق المدينة ومنطقة شرق البحيرات، وذلك بالمشاركة مع إدارة شئون البيئة، و إدارتي الإعلانات والإشغالات بالمدينة والقرى التابعة لها.

جاء ذلك بحضور كل من المهندس محمد عودة مدير الإدارة التموينية بالقنطرة شرق، والمهندس سامي سلامة مدير إدارة شئون البيئة بالمركز والمدينة، و محمد عاطف مدير الانشغالات والإعلانات بالمركز و أحمد صابر رئيس مكتب تموين قرية السلام، و الحسيني هارون رئيس مكتب تموين قرية الأبطال، و شادية محمد رئيس قرية الأبطال، و خالد سمير سكرتير قرية الابطال .

- نتائج الحملة

واسفرت أعمال الحملة علي ضبط و تحرير 21 محضرا ومخالفة تموينية، تمثلت في محضر بيع سجاير بأزيد من التسعيرة، و محاضر 4 عدم إعلان عن الأسعار، و 3 محاضر لعدم وجود شهادة صحية، و 5 محاضر لعدم نظافة أدوات العجن، و 4 محاضر لعدم وجود لوحة مواعيد.

بالإضافة إلى تحرير محاضر ضد المخابز المخالفة منها محضر انتاج خبز ناقص الوزن، ومحضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و محضر لعدم إعطاء بون للمواطنين، ومحضر لعدم وجود سجل زيارات .

ومن جانبه شدد اللواء محمود شبايك رئيس المركز والمدينة علي ضرورة المتابعة الدورية علي كافة القري بالمركز والمدينة، مشيرا إلى استمرار الحملات بصفة دورية، والتنبيه علي أصحاب المحال التجارية بسرعة التقدم الي المركز والمدينة لتجديد رخصة المحال، والمنشآت وسرعة ترخيص المحال الغير مرخصة، وكذا ترخيص الإعلانات والتند طبقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك مع المحافظة علي النظافة العامة داخل المحال التجارية وخارجها وإظهار المظهر الجمالي و الحضاري للمدينة والحفاظ علي الصحة العامة للمواطنين.