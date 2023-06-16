حملات نظافة ورفع كفاءة الشوارع بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ

نظمت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، في بيلا ودسوق وقلين وفوه والحامول وبلطيم ومسير وسيدي غازي وسيدي سالم، والبرلس، ومطوبس، عددا من الحملات، ما بين إزالة تعديات، وأعمال نظافة، ورفع المتولد اليومي من القمامة، ورفع كفاءة الشوارع خاصة حول لجان الثانوية العامة.

وقال جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، إن استمرار أعمال رفع كفاءة النظافة العامة والجمع المنزلي للقمامة بمناطق وشوارع المدينة وقرى مركز بيلا، في إطار متابعته الميدانية لجهود تكثيف أعمال النظافة العامة بمختلف مناطق وقطاعات مركز ومدينة بيلا، قامت الوحدات المحلية بمركز بيلا، بتنفيذ أعمال النظافة العامة بشوارع القرى الأم والتوابع.

واستهدفت رفع مخلفات القمامة من نقاط التجميع بالشوارع الرئيسية والفرعية ومداخل القرى والطرق الرئيسية، وإزالة الحشائش من جوانب الطرق، ونقلها بمعدات الوحدات المحلية إلى المقالب الوسيطة، بجانب استكمال أعمال صيانة أعمدة الإنارة بالشوارع والطرق بنطاق القرى.

فيما تابع اللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، أعمال حملات النظافة ورفع المتولد اليومي بشوارع مدينة قلين والقرى التابعة للمركز، كما تابع اللواء خالد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، أعمال النظافة ورفع المتولد اليومي بالقرى وشوارع مدينة قلين.

- رفع كفاءة الشوارع والمداخل حول لجان الثانوية العامة في دسوق

وأكد اللواء علاء محمد يوسف رئيس مركز ومدينة دسوق، شن أعمال النظافة اليومية ورفع كفاءة الشوارع والمداخل وحول لجان الثانوية العامة بالاضافة إلى التنسيق مع القسم الزراعي، واستمرار تكثيف جهود القسم الزراعي لتجميل المدينة القسم الزراعي (المشتل ) تقليم وتهذيب الأشجار والحدائق العامة والميادين وجميع المداخل والمخارج والأحواض الزراعية بمنتصف الطرق والنخيل، ومتابعة أعمال تجديد زراعات الأحواض الزراعية.

وتابع اللواء عمرو الفداوى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، أعمال جمع القمامة فى أحياء وشوارع وميادين المدينة، بما يسهم فى تحسين مستوى النظافة وتحقيق رضا المواطنين، ورفع المخلفات، وتابع أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة الرياض، أعمال جمع القمامة فى أحياء وشوارع وميادين المدينة، بما يسهم فى تحسين مستوى النظافة وتحقيق رضا المواطنين ورفع المخلفات.

كما تابع جمال يونس، رئيس مدينة سيدي غازي، أعمال منظومة النظافة العامة وأعمال الإنارة، والاهتمام بكافة أحياء وشوارع مدينة سيدي غازي، وتجمعات القمامة من النقاط الثابتة، ومن الشوارع الرئيسية ومداخل المدينة.

وتابع على إبراهيم سلامة، رئيس مركز ومدينة مسير، أعمال النظافة اليومية ورفع المخلفات أولا بأول وإزالة المتولد اليومي من القمامة، ورفع التراكمات والمخلفات، ومسح الطرق، لرفع مستوى الخدمات، وتحسين المرافق العامة بالشوارع الرئيسية والفرعية والطرق العامة، ومتابعة أعمال تطهير ترعة القهوجية.



وأشار عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، إلي استمرار أعمال النظافة اليومية بشوارع المدينة، بكنس الشوارع ورفع الأتربة بجوار الأرصفة، وتفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها، ورفع المتولد اليومي وتراكمات القمامة بأماكن تجميعها وتحميلها إلى المقالب العمومية.

كما تابع وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، أعمال النظافة العامة بالمدينة والقرى، ورفع جميع التراكمات والتجمعات بنطاق كل قرية ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها، وكذلك مسح الطريق العام، وتفريغ صناديق القمامة ورفع الأتربة بالشوارع الرئيسية بالمدينة وأطرافها هذا بالإضافة إلى منظومة النظافة اليومية بجمع القمامة مباشرة من المنازل بكافة أحياء المدينة.



وأشرف أيمن إبراهيم خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم على رفع كفاءة منظومة النظافة، ورفع تراكمات القمامة أولاً بأول بشوارع وأحياء مدينة سيدي سالم وبقرى المركز.

وتابع سليم محمد أبوشريف، رئيس مدينة برج البرلس، أعمال النظافة اليومية بنطاق المدينة، ورفع مخلفات القمامة بشوارع المدينة والمداخل والمخارج، والطريق الموازي لرافد الطريق الدولي الساحلي والطريق العام، ومحيط المدارس وطريق المقابر والكورنيش، بالإضافة إلى رفع مخلفات الأتربة بجانب البلدورات.