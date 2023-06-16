المطران عطا الله حنا يستقبل وفدا من مجلس الكنائس العالمي

استقبل المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، صباح اليوم وفدا من مجلس الكنائس العالمي.

وخلال اللقاء قال المطران عطالله في كلمته، إننا نتمنى ان يكون هناك تحرك من كافة الكنائس المسيحية في العالم رفضا للاضطهاد والاستهداف الذي تتعرض له الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية برئاسة المتروبوليت اونوفريوس، و هنالك ملاحقة للأساقفة واستهداف للآباء واستيلاء على الكنائس ومخططات شيطانية مشبوهة هادفة إلى إضعاف هذه الكنيسة القانونية والشرعية في أوكرانيا، لكي يُنصبوا مكانها كيانا غير قانوني وغير شرعي ينسجم مع السياسات والاهواء الغربية ويكون ألعوبة بيد حكام كييف.



وتابع رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، لا يجوز الصمت أمام هذه الجرائم المرتكبة بحق الكنيسة الأرثوذكسية في أوكرانيا واننا نوجه تحية من القدس إلى المتروبوليت أونوفريوس رجل الله القديس، ومن معه من الأساقفة والاباء وشعب هذه الكنيسة والذين يواجهون هذا الاضطهاد بالروحانية الارثوذكسية والصلاة والدعاء والصبر والحكمة على امل ورجاء ان تزول هذه المظالم وان يتوقف هذا الاضطهاد.

وأوضح نقول لأعداء الكنيسة الارثوذكسية في أوكرانيا والذين يوجههم اعدائها في الغرب بأنكم لن تنجحوا في تحقيق مآربكم ومخططاتكم فكلما اشتدت حدة الاضطهادات التي تتعرض لها الكنيسة ازدادت صمودا ورباطا وتأكيدا على القيم والمبادئ السامية التي تنادي بها دوما.

- يستولون على الكنائس من اجل فرض كيان كنسي مصطنع فاقد لأي شرعية او بُعد قانوني

وتابع المطران عطا الله حنا، انهم يضطهدون الأساقفة ويفرضون عليهم الاقامات الجبرية ويستولون على الكنائس من اجل فرض كيان كنسي مصطنع فاقد لأي شرعية او بُعد قانوني، لا نعترف الا بالكنيسة الارثوذكسية القانونية والشرعية التي يرأسها سيادة المتروبوليت اونوفريوس ، فهذه هي الكنيسة الأوكرانية التي تاريخها مرتبط بتاريخ هذه البلاد وهي ليست كيانا مصطنعا ومزروعا من قبل الغرب بل هي الكنيسة الاصلية والاصلانية في هذا البلد الذي يعاني من الحرب والدمار والخراب .



واختتم نرفع الدعاء الى الله من اجل ان تتوقف الحرب وان يسود السلام في أوكرانيا وان ينتصر الحق على الباطل وكنيسة أوكرانيا الارثوذكسية الشرعية هي التي ستنتصر على مضطهديها ومن يقرأ تاريخ الكنيسة يرى كم من الاضطهادات تعرضت لها الكنيسة وفي حقب تاريخية متعددة ومختلفة ولكنها بقيت شاهدة على الايمان القويم ولن ينجح اعداءها من فرض سياساتهم واجنداتهم المشبوهة .