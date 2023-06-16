الجمعة 16 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

هدف الأهلى المحتمل.. جان فيليب كراسو يقترب من الانتقال للدورى الصربى

جان فيليب كراسو
جان فيليب كراسو

كشفت تقارير صحفية فرنسية، أن الإيفواري جان فيليب كراسو، مهاجم سانت إيتيان الفرنسي، بات قريبًا من مغادرة ناديه، وخوض أول تجربة احترافية له خارج الأراضي الفرنسية.

وذكرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية، أن كراسو اقترب من الانضمام لصفوف فريق ريد ستار بلجراد الصربي، في صفقة انتقال حر، وذلك بعد انتهاء عقده مع سانت إيتيان.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب الإيفواري قد اتفق خلال الساعات الأخيرة على الانتقال إلى بطل الدوري الصربي، بموجب عقد مدته ثلاث أو أربع سنوات.

وأضافت «ليكيب» أن النادي الصربي عرض على كراسو عقدًا ومكافأة توقيع رائعة، بالإضافة إلى فرصة المشاركة في الموسم المقبل من دوري أبطال أوروبا. 

كانت تقارير إعلامية متعددة قد ذكرت في وقت سابق، أن الأهلي قد أبدى اهتمامًا بضم جان فيليب كراسو، إلى صفوفه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل تدعيم خط هجومه في الموسم الجديد.

وشارك كراسو، البالغ من العمر 25 عامًا، في 35 مباراة مع فريقه سانت إيتيان– المنافس في دوري الدرجة الفرنسي– سجل خلالها 17 هدفًا، وصنع 12 هدفًا.

جان فيليب كراسو سانت إيتيان الفرنسي يد ستار بلجراد الصربي الدوري الصربي الاهلى

الأكثر قراءة

حقيقة وقف المحافظ الإلكترونية لشركات الاتصالات إلى أجل غير مسمى

لبنان يشكو الفراغ الرئاسى.. واجتماع خماسى ينهى الأزمة بمشاركة مصرية

ضبط مسجل خطرًا بـ21 كيلو حشيش فى الشروق

ضبط 1.6 طن لحوم ودهون مجهولة المصدر فى مفرمة بالسلام

سرقوا 9 سيارات.. الأمن العام يضبط أخطر عصابة فى الإسماعيلية

ضبط متهمين بحيازة حشيش بـ1.25 مليون جنيه فى الإسماعيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

5 يونيو «2-3»

وائل لطفي

حدث فى برج العرب

ماجد حبته

تحيا مصر وتجارة الترانزيت

أحمد الصغير

الحوار الأخطر للقيادى السلفى المعروف يونس مخيون! (2)

بيريهان الفحام

لسنا ملائكة ولا تجعلونا أبناء إبليس

مدحت بشاى

الإعلام العلمى فى زمن الذكاء الاصطناعى

عبد الرحيم طايع

المشهد الأدبى والجوائز

محاسن السنوسي

ليبيا الغائبة عن أحضان العرب

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يواصل تجريف أراضى الفلسطينيين جنوب قلقيلية

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق

وفد من الاتحاد الأوروبى يطلع على انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى