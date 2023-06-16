هدف الأهلى المحتمل.. جان فيليب كراسو يقترب من الانتقال للدورى الصربى

كشفت تقارير صحفية فرنسية، أن الإيفواري جان فيليب كراسو، مهاجم سانت إيتيان الفرنسي، بات قريبًا من مغادرة ناديه، وخوض أول تجربة احترافية له خارج الأراضي الفرنسية.

وذكرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية، أن كراسو اقترب من الانضمام لصفوف فريق ريد ستار بلجراد الصربي، في صفقة انتقال حر، وذلك بعد انتهاء عقده مع سانت إيتيان.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب الإيفواري قد اتفق خلال الساعات الأخيرة على الانتقال إلى بطل الدوري الصربي، بموجب عقد مدته ثلاث أو أربع سنوات.

وأضافت «ليكيب» أن النادي الصربي عرض على كراسو عقدًا ومكافأة توقيع رائعة، بالإضافة إلى فرصة المشاركة في الموسم المقبل من دوري أبطال أوروبا.

كانت تقارير إعلامية متعددة قد ذكرت في وقت سابق، أن الأهلي قد أبدى اهتمامًا بضم جان فيليب كراسو، إلى صفوفه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل تدعيم خط هجومه في الموسم الجديد.

وشارك كراسو، البالغ من العمر 25 عامًا، في 35 مباراة مع فريقه سانت إيتيان– المنافس في دوري الدرجة الفرنسي– سجل خلالها 17 هدفًا، وصنع 12 هدفًا.